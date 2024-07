Drama oko Džekinog transfera u Hajduk i dalje traje. Pogledajte što pišu turski mediji

Nema kraja drami u trokutu Fenerbahče-Džeko-Hajduk. Džeki ističe vrijeme za konačnu odluku ostaje li u Feneru za veću plaću ili odlazi u Hajduk što mu je bila i želja. Možda mu je i bolje da pređe u HNL s obzirom da ga Hajduk želi, a i trener Fenera Jose Mourinho ima druge planove na njegovoj poziciji. Konkretno, Special One namjerava dovesti dva nova pojačanja na Džekinu poziciju napadača.

Jedan je Marokanac Youssef En-Nesyri koji napušta Sevillu, a pisalo se i da je ponuda poslana i za Cenka Tosuna, turskog reprezentativca i bivšeg igrača Bešiktaša koji je bez kluba. Samim time, Džeko bi ispao iz prve postave što mu se baš i ne isplati na zalasku karijere. Tako su barem govorile zadnje vijesti iz Turske.

No, sve to je upitno jer turski mediji govore da su sve to laži, i Džekina pozicija u klubu, a i ultimatum koji je postavio klubu u slučaju da ispadne iz prvih 11. "Šire se laži o Džeki i Hajduku", poručuju mediji koji kažu da bosanskom napadaču uloga rezerve ne bi zasmetala.