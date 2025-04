Donna Vekić: Nastupe Zrinke gledala sam u autu, i to za vrijeme vožnje

Donna Vekić, sjajna hrvatska tenisačica, osvajačica srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, boravila je ovih dana u Hrvatskoj. Između brojnih obaveza stigla je potpisati i sponzorski ugovor te je postala, nakon Davida Beckhama i Marije Šarapove, nova ambasadorica svjetski poznatog belgijskog brenda Stella Artois.

Pet puta lupam lopticu...

– Tenis je sport u kojem su rituali, predanost treninzima i strast izuzetno važni, a upravo to povezuje brend Stella Artois i mene. Zato mi je velika čast biti dijelom Stella Artois priče. Nisu važne samo pobjede i rezultat na terenu, važne su i uspomene koje stvaramo s ljudima koji dijele iste vrijednosti kao i mi – rekla je Donna.

Imate li vi neke svoje rituale uoči svojih mečeva?

– Uh, toliko je toga, to je jedna dugačka lista i morala bi ovdje biti cijeli dan da sve to ispričam. Ali, primjerice, prije svakog servisa, prvog ili drugog moram pet puta lupiti lopticu o pod.

Koja je tajna vašeg odličnog forhenda?

– Kad bih vam rekla, onda to više ne bi bila tajna.

Kakva je trenutačna forma, kako se osjećate, što je sljedeće na rasporedu?

– Forma je zadovoljavajuća, osjećam se super, a sada mi slijede pripreme u Monte Carlu, za zemljanu podlogu. U planu su nastupi na turnirima u Stuttgartu, Madridu, Rimu i na kraju Roland Garros. Idem na sve, punim gasom. Naravno, tu su do kraja godine nastupi na svim Grand Slam turnirima. Nakon Pariza meni omiljen Wimbledon, pa US Open u New Yorku.

Još su sigurno svježa sjećanja na Pariz i Olimpijske igre?

– Naravno. To je nešto što nikad neću zaboraviti. Kad mi nekad bude teško, onda se uvijek prisjetim tih mečeva u Parizu, te srebrne medalje i odmah mi bude lakše. Ta sjećanja me dodatno motiviraju. Da, mogu reći da se jako radujem povratku u Pariz, povratku na terene gdje sam gradila medalju. Mene posebne emocije vežu ne samo za terene u Rolland Garrosu već i za sam grad Pariz. Radujem se sezoni na zemlji, to svakako.

Prvi dio sezone bilo je zagrijavanje?

– Ha, ha, nema u tenisu zagrijavanja. Sezona je jako dugačka, nekad imate razdoblja kada vam ide bolje, nekad ide slabije. Znam samo da dajem sto posto sebe na svakom turniru. Samo da ne bude ozljeda i bit će to još jedna dobra sezona.

Nakon pet godina raskinuli ste suradnju s trenerom Nickom Horvatom, kakva je suradnja s novim trenerom, Aleksandrom Bajinom, njemačko-srpskim stručnjakom koji je rad u ženskom tenisu započeo kao sparing-partner Sereni Williams, Victoriji Azarenki i Caroline Wozniacki?

–Trener je jako zahtjevan, ali sam zadovoljna kako treniramo. Daje mi dobre savjete na treninzima, ali i na mečevima. Imali smo nekoliko dobrih rezultata, ali ono pravo tek nas čeka u nastavku sezone.

Ženska reprezentacija okupila se ovih dana jer ih sljedeći tjedan očekuje turnir Billie Jean King kupa u Litvi. Hrvatska igra u skupini protiv Austrije, Latvije i Portugala. Prve dvije reprezentacije se u polufinalu križaju sa skupinom u kojoj igraju Srbija, Litva i Sloveniji. Posljednjeplasirana reprezentacija ispada iz euro-afričke zone...

- Što se tiče reprezentacije, u dogovoru s izbornikom ove godine neću igrati, ali ne, nisam zatvorila vrata i vjerujem da ću u dogledno vrijeme zaigrati za Hrvatsku.

Kakve su nam šanse u Litvi? Prijavljene su Antonia Ružić, Lea Bošković, Petra Marčinko, Tara Wurth i iva Primorac?

– Mislim da imamo jako dobre šanse. Naše mlade djevojke igraju jako dobro u prvom dijelu sezone. Sigurno je da ću pratiti rezultate u Litvi i bit ću mislima uz njih.

Čuli smo da u Osijeku niže još jedan veliki ženski talent?

– Istina, riječ je o Neri Skender. Do odlaska u Monte Carlo trenirat ću s njom u Zagrebu. Uvijek sam za to da pomognem mladim, ne samo Niki već i svima ostalima – rekla je Donna.

Neri je sport bio suđen. Otac Marin, bivši hrvatski nogometni vratar i reprezentativac, i majka Adrijana, bivša odbojkašica, odgajali su je u duhu aktivnog i zdravog života. Sa sestrama Karlom i Nikom, koje su pronašle svoje strasti u plesu, pjevanju, tenisu i jahanju, odrasla je u okruženju gdje je sport bio svakodnevica.

– Na WTA turnirima sve je više mladih dobrih igračica. Odličan primjer je Ruskinja Mira Andrejeva. Ima 17 godina i iza sebe već ima niz sjajnih rezultata. I ona ima srebrnu medalju iz Pariza, u finalu ženskih parova ona i Diana Shnaider izgubile su od Talijanki Errani i Paolini. Ove sezone osvojila je turnire u Dubaiju i Indiana Wellesu. Nivo tenisa podigao se za još jednu letvicu više i zato moram u svakom meču biti na sto posto.

U Osijeku otvara Australian Open

Ovog ljeta u Osijeku je otvara i četvrti Grand Slam teren – Australian Open. Prvi Grand Slam teren – Wimbledon, s travnatom podlogom, otvoren je u lipnju 2021. godine. Drugi teren, po uzoru na Roland Garros i zemljanu podlogu, otvoren je u studenom 2022. a u svibnju 2024. godine svečano je otvoren treći teren po uzoru na US Open, odnosno tvrdu podlogu.

– U planu je nastup četiriju pobjednica Grand Slam turnira. O imenima za sada neću, ali priprema se veliki teniski spektakl.

Stignete li pratiti ostale sportove?

– Naravno, prvo su me oduševili rukometaši na Svjetskom prvenstvu, potom Zrinka Ljutić. Gledala sam na mobitelu njezinu zadnju utrku ove sezone, i to u autu, za vrijeme vožnje, ha ha. Naravno, kada mi to dozvole prilike, volim pogledati nogometnu reprezentaciju Hrvatske. Ma, svi uspjesi hrvatskih sportaša, u bilo kojem sportu, me jako vesele – zaključila je Donna.