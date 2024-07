Luka Dončić: Moramo zaustaviti moćni hrvatski trio - Hezonju, Zupca i Šarića

Pomalo neočekivano, s obzirom na njegovu enormnu popularnost i neizmjeran broj medijskih zahtjeva, večer prije atenske utakmice s Hrvatskom, Luka Dončić izašao je pred medije. A Magic Luka je nekolicini slovenskih i dvojici hrvatskih novinara pričao o tome s kakvim razmišljanjima dočekuje prvu utakmicu atenskog kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre (utorak, 20 sati).

- Imali smo dva treninga za privikavanje na Dvoranu Mira i Prijateljstva. Osjećaj je dobar.

U posljednjoj, i Lukinoj jedinoj pripremnoj utakmici, izgledalo je da mu ne treba puno da se prebaci s NBA na Fibinu košarku.

- Drugačija su pravila, lopta je drugačija, trica je kraća, no na koncu je to košarka.

U ovoljetnoj reprezentaciji je čak osam od 12 igrača iz Kaunasa od prije tri godine kada su Slovenci u srcu Litve, u finalu turnira, pobijedili domaćina Litvu i izborili olimpijsku vizu. Uz Lukin triple- double (31 koš, 11 skokova, 13 koševa).

- Velika je to stvar da nas je toliko u momčadi. Uvijek se rado sjetim te utakmice s Litavcima, bila je puna dvorana, jako teška tekma. No, kao i uvijek, i ovdje ćemo ići utakmicu po utakmicu, prvo Hrvatska a potom Novi Zeland.

Kako ponajbolji svjetski košarkaš razmišlja o Hrvatskoj?

- Imaju super momčad. Hezonja, Zubac i Šarić, taj trio, su glavni igrači no imaju oni još dobrih igrača. Bit će to jako teška utakmica za nas.

Na posljednjoj presici, prije polaska u Grčku, Murić i Prepelič su kazali da im je nedostajao koji trening više s Lukom jer on je odigrao protiv Brazila bez timskog treninga nakon čega su uslijedila još samo dva treninga.

- Odigrao sam tu utakmicu i još dva treninga a protiv Hrvatske ćemo vidjeti je li to dovoljno. Ja se osjećam dobro.

Kao velikog natjecatelja zna se što bi ga na ovom turniru zadovoljilo. Samo olimpijska norma.

- Da, to jedino. Znamo što nas čeka, bit će teško no na to smo spremni.

Ima li nervoze uoči utakmice.

- Nema nervoze. To je košarka, u njoj uživam i kod mene nema nervoze.

S obzirom na to da su se reprezentaciji priključili neki mladi igrači, je li Luka mentorski uzeo pod svoje.

- Da, stalno se držimo skupa. Tu sam tek jedan tjedan tako da za nešto u tom smislu nije bilo vremena no ako se plasiramo na Olimpijske igre, onda ću se s tim pozabaviti.

Premda je svima jasno da treba najprije odraditi posao u podskupini, slovenski kolege nisu odoljeli da ga ne pitaju o mogućem srazu s dvostrukim MVP-jem NBA lige Grkom Giannisom Antetokounmpom.

- Oni su glavni favoriti, igraju doma. Giannis je silan igrač. Ako dođe do toga, bit će jako teško jer će iza sebe imati publiku. U toj dvorani, kao igrač Reala, igrao sam prvi put protiv Spanoulisa i to mi je bio jedan od ljepših trenutaka u karijeri. No, kao što rekoh, idemo mi utakmicu po utakmicu.

A prva prepreka je Hrvatska pa smo ga pitali koliko je važno biti prvi u podskupini i tako izbjeći domaćina Grčku u polufinalu.

- Važno je. Zapravo, važno je dobiti svaku utakmicu.

U kojoj mjeri on kao velika NBA zvijezda komunicira sa svojim hrvatskim NBA kolegama (Šarić, Zubac) s kojima će se u utorak navečer sučeliti?

- Da. Puno puta igram protiv Zupca i Šarića. Hezonja igra u Realu. Njih trojica su jako dobri košarkaši i oni su tri igrača koje trebamo zaustaviti.

I ovo ljeto Slovenija na centru ima naturaliziranog Amerikanca. Dosad je to bio Mike Tobey a sada je Josh Nebo.

- Super je dečko. Prvo bih se zahvalio Tobeyju za sve. Puno nam je pomogao da odemo na Olimpijske igre u Tokiju. Nebo je drugačiji tip igrača ali sam ostvario dobru konekciju.