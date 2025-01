Đoković izgubio od 293. igrača svijeta

Novak Đoković izgubio je u četvrtfinalu ATP turnira u Brisbaneu od Amerikanca Reillyja Opelke, 293. igrača svijeta, s 7-6 (6), 6-3.

Amerikanac (27), čak 211 centimetara visoki tenisač, oporavio se nedavno od ozljede ručnog zgloba, a protiv Đokovića je imao 16 aseva i pružio je odličnu partiju. Opelka je nekad bio 17. igrač svijeta.

Đoković (37) tako nije uspio osvojiti svoj jubilarni, 100. ATP turnir.

"On je najveći igrač kojeg je sport ikada vidio", rekao je Opelka nakon jedne od svojih najvećih pobjeda."Teško je biti na Novakovoj poziciji. Može skautirati mene ili druge protivnike cijeli dan. Realnost je da mi nemamo što izgubiti protiv njega.Na kraju igraš slobodnije, preuzimaš puno više rizika jer ti je to jedina prilika. Ako igraš na normalnoj razini ili čak malo iznad nje, on će svaki put pobijediti. I na dan kao što je ovaj, kada mi puno stvari ide od ruke, to tako ispadne."