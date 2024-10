Djevojka (18) iz susjedstva bila je najveći talent Europe, rutinska operacija uništila joj je život

U Srbiji je ponovo aktualna priča 18-godišnje odbojkašice Danice Ružić koja je prije šest mjeseci nakon operacije meniskusa postala invalid. Ružić je prije dvije godine proglašena najboljom mladom odbojkašicom Europe, a njezina obitelj šest mjeseci čeka da započnu sudski procesi protiv dviju privatnih ustanova, poliklinike i bolnice.

- Još nas nisu zvali iz tužiteljstva, a čekamo svaki dan. Čini mi se da je privatna klinika Global Care jača od institucija, kao i profesor D. M., kojeg smo tužili jer je našoj kćeri uništio život, a umalo joj ga i oduzeo. Bez obzira na sve, uzdam se u sud, nemoguće da će se oglušiti na ovako ozbiljan slučaj jer je život djeteta bio u pitanju - rekao je za portal Nova S, Siniša Ružić, Daničin otac.

- Ona trpi ogromne bolove, noga joj je potpuno neupotrebljiva. Psihički joj sve ovo teško pada, raspoloženje joj strahovito varira. Noću se budi u znoju, sanja bolnicu i liječnika koji joj je upropastio život. Ne samo da ne može više igrati odbojku niti će ikada više izaći na teren nego nema snage ni gledati utakmice i za to netko mora odgovarati - izjavio je o Danici koja trpi užasne bolove.

- Liječnik D. M. radio je punktiranja u Poliklinici OrtoMD, a potom operaciju u privatnoj bolnici Global Care Surgery, gdje je iznajmio dvoranu za operaciju. Ondje joj je sjeckao mišić po mišić dok joj nije potpuno uništio kvadriceps. Toliko je upropastio da sad ne može ni umjetno koljeno staviti - ispričao je detalje.

- Inficirana je stafilokokom, koji je pojeo hrskavicu i sad joj se oslanja kost na kost. To je ono što izaziva najjače bolove. Liječnik je trebao odmah reagirati, a ne sjeckati mišić po mišić. Doveo mi je dijete do ivice smrti i sad ga netko štiti, klinika u kojoj je rađena operacija čini sve da do suđenja ne dođe - rekao je ogorčeni otac.