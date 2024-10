Floki je glavna zvijezda u Brazilu: Ovog kolija nitko ne može pobijediti u - graničaru

Glavne plaže Rio de Janeira vrve od gužve tijekom sunčanih vikenda. No, posebnu pažnju privukao je jedan dio plaže, a ljudi su izvadili mobitele da bi snimili atletske podvige kojima nikada prije nisu svjedočili, pa čak ni zamišljali. Igra? Footvolley, kombinacija nogometa i odbojke na pijesku. Sportaš? Graničarski koli Floki star 3 godine, piše New York Post.

Floki izaziva čuđenje među promatračima jer se drži u igri koja je i ljudima često teška za savladati. Pravila Footvolleyja su ista kao kod odbojke na pijesku, ali je mreža nešto ništa. Kao i u nogometu, igračima je zabranjeno koristiti ruke i dlanove. Floki skače s pijeska da bi udario loptu svojim ustima zbog čega je postao prava internetska senzacija u Brazilu, s nekoliko stotina tisuća pratitelja na Instagramu i TikToku.

Flokijev vlasnik, Gustavo Rodrigues (26), trener je odbojke, ali se kune da ovo nije planirao. Želio je američkog bullyja, izrazito manje živahnu pasminu. Umjesto njega u život mu je ušao Floki koji je brzo pokazao svoj potencijal kada je, sa samo 2 mjeseca, počeo skakati za rođendanskim balonima.

Rodrigues je započeo s Flokijem na igri zvanoj "altinha", u kojoj skupina ljudi stoji u krugu i žonglira nogometnom loptom što je duže moguće. Prošle je godine Floki debitirao u mnogo složenijoj i konkurentnijoj igri Footvolley (nogo-odbojka), hobiju u kojem uživaju neke brazilske nogometne zvijezde nakon umirovljenja, uključujući svjetske prvake Ronaldinha i Romária. Footvolley igrači trebaju staloženost, agilnost, koordinaciju, tajming i finoću. Pokrivanje jedne strane terena između samo dvoje ljudi znači brze sprinteve naprijed-natrag na mekom pijesku pod žarkim suncem što Flokiju prirodno leži. I tako je zvijezda rođena.

"On radi stvari koje čak ni neki profesionalci ne rade, poput pozicioniranja na terenu. Ponekad lopta ide s jedne strane terena na drugu, a on ne drži leđa okrenuta na to. Okreće se prema lopti da bi je uvijek pogodio ravno", objasnio je Rodrigues. Očito je da ovaj energični psić živi za ovu igru. Čak i dok je odmarao u hladu bara na plaži, bio je potpuno usredotočen na utakmicu na susjednom terenu.

Dok igra, laje na Rodriguesa da mu doda loptu i čini se da barem razumije osnovna pravila. S vremena na vrijeme, umjesto da vrati Rodriguesu za treći i posljednji dodir koji njihovi protivnici očekuju, on sam prebaci loptu preko mreže i postigne poen. Zatim skače vlasniku u zagrljaj da proslavi.

"Gledajući društvene mreže, mislili smo da su to samo isječci, da su koristili najbolje snimke. Ali vidjeli smo da je igrao, nastupao cijelo vrijeme, i to jako dobro. To je stvarno cool", rekla je turistkinja Luiza Chioli koja je Flokijevu igru vidjela na internetu. Kako je broj Flokijevih pratitelja rastao, tako su se pojavila partnerstva i sponzorski ugovori.

Rodrigues i Floki žive u unutrašnjoj prijestolnici Braziliji, no često putuju u Rio, meku nogo-odbojke, i druge brazilske države da bi pokazali svoje vještine, sudjelovali u marketinškim nastupima i stvarali sadržaj za društvene mreže koji donosi zaradu. Tijekom "poslovnog" boravka u Riju, Floki je zaigrao uz bivšu prvakinju u odbojci Nataliju Guitler, koju zovu Kraljicom plaže, a zatim se uputio na udaljeniju plažu da bi napravio marketinško snimanje za Farmu, modnog dizajnera koji je postao uzor prozračnog tropskog stila Rija.

.Zatim je Floki na Instagramu reklamirao marku sladoleda za pse, a za kraj večeri prošetao je šetnicom Copacabane još uvijek pun energije. Nakon marketinške akcije u Riju, Rodrigues i Floki vratit će se u Braziliju, gdje njihov influencerski posao ustupa mjesto natjecateljskim mečevima. Pobjede otprilike u jednoj od tri utakmice, rekao je Rodrigues, a njihovi protivnici uvijek su očajni da ne izgube od psa. "To potiče razgovore, a ljudi se šale. Nitko ne voli izgubiti poen od njega, pa ljudi daju sve od sebe kad igraju protiv nas", zaključio je Rodrigues.