Hrvatska odbojkašica postala zvijezda u Italiji: 'To je nova razina u mojoj karijeri'

Tri utakmice, tri boda, to je učinak Il Bisonte Firenzea u ovogodišnjoj talijanskoj ženskoj odbojkaškoj Serie A. Riječ je o ekipi u kojoj je jedna od najvećih zvijezda naša reprezentativna 190 cm visoka 24-godišnja srednja blokerica Božana Butigan. Firenze trenutačno drži sredinu tablice možda i najjače svjetske lige, što i nije loše s obzirom na težak raspored od početka sezone.

– Imali smo težak raspored od starta, tako da možemo biti zadovoljni dosadašnjim učinkom. Ekipa je mlada, i ovdje sam među starijima, kao i u našoj reprezentaciji. Samo smo dvije strankinje, tako da osnovu ekipe čine domaće igračice. Ja sam zadovoljna ekipom, klubom, gradom, ljudima u klubu i oko njega…

Spomenula je da spada među starije odbojkašice, iako ima tek 24 godine.

– Imam veću odgovornost, i to mi odgovara, mislim da je to nova razina u mojoj karijeri. Za sada mi se sve poklopilo, nakon odlaska iz Mladosti igrala sam za Conegliano, najjaču svjetsku ekipu, gdje sam dobivala manju minutažu, ali tamo sam učila i stasala odbojkaški. Potom sam igrala za Bergamo, puno više, da bih sada u Firenzeu bila među nositeljima kvalitete – priča Butigan.

GALERIJA Hrvatski vaterpolist postao pravi hit u Parizu! Pogledajte kako Milanović izgleda uz našeg diva

Kakve su ambicije Il Bisontea u ovoj sezoni?

– Nemamo nekih posebnih ciljeva, osim što nam je želja ući u doigravanje. Kako trenutačno stoje stvari, mislim da je to dosta realno. Ne igramo u europskim kupovima, dakle prioritet nam je samo domaće prvenstvo. Meni to odgovara, uživam u treninzima i igri, a to je najvažnije.

Božana se u Italiju, u Conegliano, otisnula iz Mladosti, kluba koji početkom idućeg mjeseca gostuje baš protiv njezina prvog inozemnog sastava, i to u CEV Ligi prvakinja. Što može poručiti svojim mladostašicama?

– To što im se dogodilo da igraju u skupini Lige prvakinja fantastična je stvar koje možda još i nisu do kraja svjesne. Da se ne zavaravamo, Conegliano je apsolutni favorit u tom susretu, i žao mi je što neću i fizički nazočiti utakmici jer zbog treninga ne mogu doći, predaleko je ipak. Mogu djevojkama samo poručiti da uživaju u tom trenutku, u igri protiv jedne od najboljih svjetskih ekipa.

Reprezentacija Hrvatske?

– Mlada smo reprezentacija, evo ja s 24 godine spadam u starije, tako da ne možemo odmah očekivati povratak u Ligu Nacija. Daj Bože da to bude već dogodine, ali teško, puno je još oscilacija u našoj igri, moramo biti stabilnije, moramo pronaći svoj identitet kao ekipa. No sve će to doći na svoje, dobro se radi u reprezentaciji, ima tu potencijala, samo moramo biti malo strpljivi svi skupa. Dogodine igramo ponovno u Zlatnoj europskoj ligi, i želimo tu napraviti što bolji rezultat, no primarne su po meni ipak dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo – zaključila je Božana

VIDEO Što Dinamu treba za prolaz u nokaut fazu LP-a? Značajno su mu porasle šanse nakon Salzburga