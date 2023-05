Direktor PPD Zagreba: 'Budžet je uvijek bio ključan, Nexe sve bliže'

Rukometni klub PPD Zagreb svjetski je fenomen. Prvaci su Hrvatske 31. put zaredom, ustvari prvaci su Hrvatske otkako postoji domaća liga. Nijedan klub u Europi i svijetu, a da je riječ o ozbiljnim ligama, nema takvu statistiku. Čak ni jedna Barcelona koja ima 30 osvojenih naslova prvaka Španjolske.

No, za razliku od PPD Zagreba, Barcelona igra domaću ligu od početka šezdesetih godina, a plinari od 1991. godine, od osamostaljenja Hrvatske. Jedan od klubova koji su vladali u svojoj zemlji bio je svojevremeno Spartak iz Kijeva koji je 20 godina zaredom bio prvak bivšeg Sovjetskog Saveza.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tvrdoglavi i uporni

– Ima niz faktora zašto su zagrebaši tako uvjerljivi trideset i više godina. Jedan od glavnih je budžet. Mi trenutačno imamo 30 posto manji budžet od njih, a prijašnjih godina ta je razlika bila puno veća. Jasno, veći budžet znači i bolju kupnju igrača. No nije presudan samo budžet već i kvaliteta. A PPD Zagreb uvijek je okupljao sjajne igrače. Mi se trudimo da iz godine u godinu imamo sve veći budžet i da budemo što konkurentniji. Vjerujem, kad bi došlo do izjednačavanja budžeta, da bi onda i naše šanse bile puno veće. Kao predsjednik mog kluba vjerujem da će doći dan kada ćemo smijeniti PPD Zagreb s trona – rekao je Josip Ergović, predsjednik RK Nexea.

Dva su kluba u povijesti lige pokušala oteti zagrebašima tron. Jedan je bio Agram, a drugi Metković-Jambo. U oba slučaja u klub je uložen privatni novac, dovedeni su sjajni igrači, reprezentativci, pogotovo je to bilo u slučaju Metkovića. U to vrijeme, krajem devedesetih, na jugu Hrvatske igrali su Slavko Goluža, Ivica Obrvan, Davor Dominković, Pero Metličić, Slovenac Pušnik, Mađar Zsigmond...

Klub je bio toliko jak da je tih godina osvojio Kup EHF-a. I da nisu Metkovci napustili parket u odlučujućoj utakmici za naslov prvaka 2001. godine, možda bi ovaj niz "plinara" tada bio prekinut. Metkovci su se svih tih godina, a bili su sedam puta doprvaci, više bavili sucima nego igrom. I izvukli su deblji kraj...

– U svakom slučaju dobro bi bilo za hrvatski rukomet da nije isti prvak cijelo vrijeme. Nisam bio u rukometu u vrijeme kada je Metković bio jak, ali čuo sam da su to bile utakmice na "nož". Uostalom, Metkovci su u to vrijeme ipak uspjeli osvojiti dva kupa. Meni ne smeta takva dominacija, uostalom, imate po cijeloj Europi niz sličnih primjera. Evo, Barcelona u španjolskoj ligi nema čak nijednog ozbiljnog suparnika, a PPD Zagreb u nama ima itekako dostojnog. I ne bi bilo tako jakog PPD Zagreba da nema jakog Nexea. Znate, mi smo tvrdoglav i uporni i iz godine u godinu ćemo težiti da osvojimo naslov – kaže Ergović.

– Nama će prioritet postati i rukometna škola. Želimo sami stvoriti kvalitetne igrače kako bi jednog dana upravo oni postali prevaga na parketu, bez obzira na budžet – zaključio je Ergović.

Drago mi je da postoji Nexe

Vedran Šupuković, direktor PPD Zagreba, otkriva tajnu 30-godišnjeg uspjeha.

– Mi smo jednostavno najbolji i najorganiziraniji klub otkako postoji Hrvatska. I da, imamo i najveći budžet svih ovih godina, ali to nikad nije bila odlučujuća činjenica. Odlučuje se uvijek na parketu, a tu smo mi uvijek bili najbolji, najjači. U redu, zna se dogoditi da izgubimo jednu utakmicu, ali kada je riječ o finalnim serijama, tu nam nema premca. Nije jednostavno svrgnuti nas s trona. Hoće li se to dogoditi jednog dana? Na to pitanje nema odgovora. Mi ćemo nastojati da se ne dogodi. Meni je jako drago da danas postoji Nexe, da postoji klub koji nam je ozbiljan suparnik. I drago mi je da su dvorane pune kada igramo međusobno. I drago mi je da ove sezone nije bilo nikakvih tenzija, nema nikakvih repova iza utakmica. I na kraju, kada pogledate, mi smo jedan od najstabilnijih klubova u ovoj regiji – rekao je Šupuković.

VIDEO: Nevjerojatna pobjeda KK Dinamo nad Zadrom: Pogledajte trenutak kad je pala ključna trica