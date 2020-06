Dino Rađa o stravičnim scenama u SAD-u: 'Policajci su ga zaustavili i natjerali da klekne'

Protiv policijske brutalnosti, potaknute rasističkim motivima, glas su digli i brojni američki sportaši. A kako je sport u SAD-u najpopularniji oblik zabave – Amerikanci na filmove godišnje potroše 11 milijuna USD, a na sportske događaje 56 milijardi USD – glasniji sportski idoli postanu i pokretači aktivizma koji je, ovom prilikom, plemenitu akciju dijelom usmjerio u svoju suprotnost. Jer, ubojstvo nenaoružanog Georgea Floyda, novog simbola crnačke neravnopravnosti u američkom društvu, dovelo je do eskalacije nasilja na ulicama.

Uvukli su se i huligani

A ljude su na ulicu pozivale i velike sportske zvijezde poput košarkaša LeBrona Jamesa, a sada ih pak najveća UFC zvijezda Jon Jones mora opozivati. Barem one najagresivnije među njima jer među demonstrante su se uvukli huligani i lopovi.

– Ima li ovo više veze s ubojstvom Georgea Floyda? – pita se svjetski MMA prvak u poluteškoj kategoriji Jon Jones i dodaje:

– Zašto te propalice uništavaju naše gradove? Kao mladi crnac i ja sam frustriran, ali nije način da ovako lošu situaciju činimo još lošijom.

Ako je svjestan svoje popularnosti, LeBron bi trebao učiniti isto jer njega obožavaju i propaliteti, jednako kao i uljuđeni Amerikanci. I on bi trebao izaći na ulice LA-a, baš kao što je to učinio Jon Jones.

Uostalom, sami NBA igrači nemaju većeg razloga žaliti se na rasizam, a takvo što je za NFL ustvrdio i trener Denver Broncosa Vic Fangio. Najbolji NBA-evci imaju ugovore i od više od 100 milijuna dolara, a doživotno su osigurani i oni osrednji među njima.

Osim toga, u NBA ligi 80 posto igrača je tamnoputo, a među američkim stanovništvom je oko 13 posto crnaca pa se doista ne može reći da ih, većinski bijeli, vlasnici klubova obespravljuju. Doduše, i među njima se našla sirovina poput bivšeg vlasnika LA Clippersa Donalda Sterlinga koji je svojoj, puno mlađoj ljubavnici, prigovorio što se druži s crncima. A kada ga je dotična, izvjesna Vivian Stiviano, priupitala zna li on da mu je cijela momčad crna, otpovrnuo je:

– Znam li ih? Pa ja ih izdržavam, omogućujem im hranu, odjeću, aute, kuće... Tko im to daje? Netko drugi? – odgovorio je Sterling i okrenuo protiv sebe vodstvo NBA lige do mjere da je u tjedan dana bio prisiljen prodati klub.

Inače, NBA liga reagira oštro kada se i među njihovim gledateljima pojave bilo kakvi oblici rasizma. Tako su bračnom paru, navijačima Utaha, koji su se suparničkoj igračkoj zvijezdi Russellu Westbrooku obratili rasističkim tonom, doživotno zabranili ulaz na NBA utakmice. A za taj isti Utah igra trenutačno naš Bojan Bogdanović koji je putem Instagrama poslao snažnu poruku čovječnosti ilustriravši je videom na kojem crni i bijeli dječačić trče jedan prema drugome i grle se.

Zacijelo i zbog odlične organizacije dvojica bivših hrvatskih NBA-evaca, Dino Rađa i Gordan Giriček nikad nisu primijetili naznake značajnije rasne netrpeljivosti unutar momčadi za koje su igrali, a Rađa ističe:

– Ja u četiri godine nisam čuo niti jedno rasističko dobacivanje s tribina, baš kao niti među nama igračima. No, znam da je moj suigrač iz Celticsa Dee Brown imao problema izvan dvorane. Budući da je stanovao u elitnom naselju, policajci su ga zaustavili i natjerali da klekne jer im je, zamislite, bio suspektan kao crnac u dijelu grada u kojem žive bogati ljudi. Ovo s ubijenim Georgeom Floydom mi nikad neće biti jasno jer sam mislio da je u 21. stoljeću nemoguće, no toga je, nažalost, u Americi uvijek bilo.

Zašto je kriva nečija trgovina?

A tu duboku podijeljenost američkog društva, na bijele i crne, primijetio je i Gordan Giriček, ali ne u NBA okruženju, nego izvan tog kruga.

– U svojih šest NBA sezona ja nisam ničemu takvom svjedočio, no povijest odnosa spram Afroamerikanaca reflektira se i na današnje američko društvo. No, ne može vam netrpeljivost prema čovjeku druge boje kože nametnuti netko tko nije tako odgojen. Sve polazi od obiteljskog odgoja. I stoga podržavam aktivizam današnjih NBA zvijezda, no ne podržavam destrukciju.

Nemire i nerede u Minneapolisu, u gradu u kojem se ubojstvo dogodilo, još mogu i razumjeti, ali ne i u drugim gradovima. Znam da je ljudima teško kontrolirati emocije, da su tamnoputi Amerikanci živjeli u potlačenosti, no trebaju se boriti na miran način, a ne razaranjem vlastitih gradova.

I Rađa ne prihvaća izražavanje nezadovoljstva paležom i pljačkom:

– Meni je jasno da postoji neki otpor prema policiji, no nije mi jasno zašto je tome kriva nečija trgovina na kojoj ionako ne piše je li vlasnik crnac ili bijelac. A slučajno znam da je dućan Deeja Browna u Minneapolisu razbijen i opljačkan i to očito više nema veze s početnim ciljem negodovanja građana. I stoga se, po meni, mir mora uspostaviti pa makar i na silu.

Na istovjetne probleme američkog društva svojedobno se referirao i trenutačni američki izbornik Gregg Popovich kazavši da je rasizam “slon u sobi”:

– Mnogim bijelcima teško je razumjeti taj svakodnevni osjećaj s kojim se tamnoputi ljudi moraju nositi. Ja nikad svojoj djeci nisam morao govoriti kako da se ponašaju kada ih zaustavi policija u nekoj rutinskoj kontroli, a svi moji crni prijatelji to čine. A svi znamo da nam to nešto loše govori.