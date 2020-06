Argentinac iz Beograda: Srbi ne mogu čuti za Hrvate, ne mogu ih vidjeti ni nacrtane

Nogometaš Crvene zvezde Mateo Garcia dao je intervju za argentinske medije u kojem je svojim sunarodnjacima pokušao opisati nogomet na ovim prostorima.

- Nikada nisam video da se nogometni uspjesi proslavljaju vožnjom u tenku. Slavili smo u svlačionici, onda su iskusniji igrači rekli da moramo izaći. Nas nekoliko novaka nije znalo što se događa. Na kraju su nas stavili u borbeno vozilo. Zbog gužve nismo mogli ući sve gradske ulice. Ali dugo smo se vozili, sve je to pratio i vatromet - opisao je Garcia nedavnu Zvezdinu proslavu naslova prvaka Srbije. Taj je tenk izazvao kontroverze, a opširnije možete pročitati ovdje.

>> Pogledajte i tenk ispred Zvezdina stadiona

- To borbeno vozilo je uvijek izvan stadiona. Koliko sam shvatio to je jedan od simbola kluba. Ljudi se stalno slikaju pored tenka. Čak je i moja obitelj to napravila kada me došla posjetiti.

Argentinske novinare zanimalo je kakav je odnos Srba i Hrvata danas. Još uvijek se pamti utakmica Dinama i Zvezde 1990. godine.

- Prošlo je više od 30 godina od tih događaja. Nije više vrijeme za rat. Međutim, tenzije i dalje postoje. Srbin ne može čuti za Hrvata, ne može ga vidjeti ni nacrtana... Rivalstvo prelazi sportske okvire. To je nacionalizam - rekao je Garcia.

>> Pogledajte i video o utakmici Dinama i Zvezde 1990.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.