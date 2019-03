Dinamovac Atiemwen završio na policiji, Iva Bošnjak podiže kaznenu prijavu

Nakon što je i druga djevojka nakon Ive Bošnjak za napad optužila igrača Dinama Iyayija Atiemwena, on je završio u prostorijama policije.

Kako javlja Vijesti.hr, Nigerijac je ispitan u prostorijama policije, a za njih je skrijavući identitet objasnila kako je izgledao napad na nju.

- Prvo me primio za ruke, pokušao me je svući. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, a s drugom rukom me je opet počeo skidati. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati - kazala je.

Dio je ovo svjedočanstva 24-godišnjakinje s područja Velike Gorice.

U stan su došli nakon noćnog kluba. Odvezli su, kaže, njegove prijatelje i nogometaše Rudeša Obanora iz Nigerije i Anesa iz Bosne te otišli kući. Nisu bili sami. Tvrdi da je u stanu bilo još troje ljudi. Nitko na njene vriskove nije reagirao. Pobjegla je, kaže, u kupaonicu, a on je naposljetku zaspao.

Cijelu situaciju nije htjela ranije prijaviti policiji.

- Ne želim poput Ive biti predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđati, gdje mi nitko neće vjerovati kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva - izjavila je djevojka.

Kaže da je i njoj izgovorio iste riječi kao i Ivi Bošnjak:

- Ja sam iz Dinama, velik sam igrač i mogu što god hoću.

Svoj iskaz dala je danas i u prostorijama kriminalističke policije u Zagrebu. Isto je jučer morao učiniti i Nigerijac kojeg djevojke optužuju.

- GNK Dinamo potvrđuje da je naš igrač Atiemwen bio na obavijesnom razgovoru u policiji te u potpunosti surađuje u utvrđivanju svih činjenica. Prema do sada dostupnim informacijama, naš igrač nije osumnjičen niti prijavljen za počinjenje nikakvog protupravnog ponašanja - poručili su iz kluba, dodaju Vijesti.hr za koje je Iva Bošnjak rekla kako će podnijeti kaznenu prijavu protiv Atiemwena.