Dinamo večeras igra protiv velikana Bayerna. Evo gdje možete gledati utakmicu povijesne Lige prvaka

Zagrebački Dinamo večeras kreće u novu avanturu Lige prvaka, prvi suparnik je njemački Bayern. Osvajanjem većeg broja bodova plavi bi mogli osigurati i nokaut fazu, ostati i u veljači u Ligi prvaka pa dobiti i bonuse te nove atraktivne suparnike. No do toga je još jako daleko, osam je utakmica pred Dinamom u ovom novom formatu u kojem će prve 24 od 36 momčadi igrati u nastavku. A taj daleki put počinje večeras u Münchenu, plavi će na sjajnoj Allianz Areni krenuti u to natjecanje protiv izuzetno jakog Bayerna, po mnogima jednog od favorita za osvajanje ovog natjecanja, a zacijelo najtežeg suparnika od onih s kojima će plavi igrati.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Dinamo će osim s Bayernom u gostima igrati još protiv Arsenala, Salzburga i Slovana, a u Zagrebu će ugostiti Borussiju Dortmund, Milan, Celtic i Monaco. Nimalo lagana skupina u kojoj neće biti lako skupiti veći broj bodova. Izravni prijenos spektakla iz Bavarske možete pogledati na prvom programu Arena Sporta.

Ovako izgledaju očekivani sastavi za večerašnji susret...

Bayern: Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Guerreiro - Pavlović, Palinha - Gnabry, Musiala, Olise - Kane.

Dinamo: Nevistić - Ristovski, Mmaee, Theophile, P. Gabriel - Sučić, Mišić - Pjaca, Baturina, Hoxha - Petković.