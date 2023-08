Dinamo večeras čekao pakao, ali Grci se boje kazni nakon ozbiljnog upozorenja Uefe

AEK i Dinamo u Ateni, trebalo je to biti prije deset dana, 8. kolovoza. No ružne scene, sukob navijača Dinama i AEK-a završili su tragično, smrću grčkog navijača i Uefa je razumno tu utakmicu odgodila. Tako se prvi susret igrao u Zagrebu, u njemu je grčki prvak uspio preokrenuti i vratiti se kući s prednosti 2:1.

Grci se boje kazni

Baš zbog toga što se tada događalo u Ateni današnja utakmica bit će u fokusu europske nogometne javnosti. Jasno je da će plave tamo dočekati paklena atmosfera, bila bi paklena i da nije bilo svih tih nenogometnih događanja, a samo možemo zamisliti kako će to izgledati večeras. Doduše, AEK je izdao priopćenje u kojem od svojih navijača traži primjereno ponašanje, dobili su ozbiljna upozorenja od Uefe i boje se kazni. Ističu da je utakmica u Zagrebu protekla bez problema i da je Dinamo tada bio pod pritiskom pod kakvim je AEK sada.

– Očekujem da ćemo imati isti tretman kao što su Grci imali ovdje, osjećali su se sigurno, neka tako bude i nama. Teško je predvidjeti koliko će sve to ekstremno biti – odgovorio je trener Dinama Igor Bišćan na upit kakav tretman u Ateni očekuje.

Bišćan je kao igrač Panathinaikosa igrao u gostima kod AEK-a.

– Igrao sam na starom stadionu pa nije lako uspoređivati, no grčki derbiji uvijek su žestoki. Znamo kako je igrati na stadionima kao što je sadašnji AEK-ov – veli Bišćan.

Prije prve utakmice Bišćan je ustvrdio da će se tek nakon nje jasnije moći vidjeti odnos snaga grčkog i hrvatskog prvaka.

– Oni koji znaju i prate rekli su da je to najbolja momčad koja je dosad igrala u kvalifikacijama s Dinamom. To dovoljno govori u kakvoj smo situaciji. Odigrali smo u prvoj utakmici dva različita poluvremena, oni su u drugom poluvremenu izašli čvršći, organiziraniji i završilo je kako je završilo. Gdje je istina u tom odnosu snaga, teško je procijeniti. Jasno je da ćemo morati biti na vrhuncu svoje igre da bismo pobijedili. Oni su iskusni, čvrsti, nema kod njih praznog hoda, moramo biti na istoj razini kao u prvom poluvremenu prve utakmice – procijenio je trener Dinama i ponudio optimizam:

– Sve je jasno, čeka nas jako težak izazov, težak zadatak. Moramo pobijediti, želimo pobijediti. Vjerujemo u sebe, idemo se baciti na glavu i dati maksimum i vjerujemo da će to biti dovoljno za pobjedu i prolaz.

Dinamu u prilog ne ide činjenica da grčki klubovi našima ne leže, a i da su očito gotovo svi sada u dobrom stanju, PAOK je izbacio Hajduk, Panathinaikos je prošao preko Marseillea, Olympiakos je svladao Genk... U čemu je razlika između grčke i naše lige?

– Naša liga je razvojna liga, a njihova je natjecateljska, ulažu dosta, imaju iskusne igrače. Fokusirani su na rezultat jer ih konkurencija tjera na to, nema puno eksperimenata, dovode se dobri igrači, to su gotovo svi reprezentativci. Nije to slučajno. Rade se stadioni, navijači žele kvalitetu i rezultate... – ocijenio je Bišćan.

O kvaliteti i dužini klupe Bišćan više nije želio razgovarati, drži da je o potrebnim pojačanjima sve rečeno pa nije želio nastaviti s tom temom koja možda i objašnjava pad u igri Dinama u nekoliko utakmica, pa tako i protiv AEK-a.

– Naravno da smo analizirali, a svaka momčad pada drugo poluvrijeme, zato postoje zamjene. Nisam siguran da možemo ići u tom smjeru da smo pali fizički, AEK se nametnuo u drugom poluvremenu. Da je u pitanju pad zbog fizičke spreme, dogodio bi se od 60. ili 70. minute, ali oni su krenuli jako odmah od početka drugog poluvremena. U prijašnjim utakmicama nisam osjetio pad, osim u prvoj utakmici s Hajdukom, u Superkupu. Fizička sprema nije problem – kaže Bišćan koji je u Atenu poveo 24 igrača.

Baturina nije najbolje

Jučer ujutro plavi su na Hitrec-Kacianu prije puta u Atenu odradili trening, vidjeli smo da je momčad istrčala kompletna iako su problema imali Mišić, Špikić, Baturina. Martin Baturina zbog problema nije ni počeo prvu utakmicu s AEK-om.

– Baturina nije u najboljem stanju, prati ga nekakva viroza, temperatura, pomalo trenira i vidjet ćemo. Nadam se da će Mišić i Špikić biti spremni, no tek ćemo vidjeti kakvi su. Iskreno, neće biti nekih većih promjena u kadru, a što se tiče načina igre, vidjet ćemo.

Jeste li vježbali jedanaesterce?

– Ha-ha, sigurno bismo pristali da budu jedanaesterci, barem u ovom trenutku, radimo sve da bismo bili spremni – zaključio je Igor Bišćan pred put u vruću Atenu, vruću u svakom smislu, kako po celzijusima tako i u navijačkom smislu.

Na tom posljednjem treningu možda smo očekivali da ćemo vidjeti i nova lica, da bi se Lukas Kačavenda i Luka Stojković mogli doći upoznati s momčadi, no očito je da još nisu potpisali, da transferi iz Lokomotive u Dinamo još nisu realizirani. Obojica su bila na liječničkim pregledima i još nije sve gotovo, plavi ne žele ništa riskirati, a sigurno da koljeno Lukasa Kačavende nije u besprijekornom stanju zbog operacije križnih ligamenata pa tu ima dosta opreza oko potpisa, dok bi sa Stojkovićem to trebalo uskoro završiti, ali uskoro će biti sve jasnije i oko Kačavende.