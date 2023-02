Antolić sve nade polaže u pakt s Mirkom Barišićem koji jednim potezom može spriječiti kaos u Dinamu

Turbulencije u maksimirskim hodnicima svakim danom sve su veće, a bit će još i snažnije kako se bude približavao 9. ožujka. Tada je, naime, zakazan obračun kod O. K. korala – jasno, u metaforičkom smislu. Točnije, tada bi se, prema informacijama koje imamo, trebala održati redovna sjednica Skupštine Dinama, koja će ujedno biti i izborna.

Slijede tjedni uvjeravanja

Situacija uoči tog događaja poprilično je zamršena, ne zna se tko pije, tko plaća, ali ono što je jasno jest to da postoji izvjestan broj skupštinara i zaposlenika kluba koji najveći kamen spoticanja vidi u Krešimiru Antoliću, trenutačnom članu Uprave kluba.Sve što se trenutačno događa u klubu u sferi je nagađanja jer sa svih strana cure informacije, od kojih su mnoge oprečne. Polarizacija na Mamićeve i Antolićeve ljude odavno je poznata, kao i informacija da cijelu situaciju sa strane promatra ekipa Darija Šimića.

28.08.2018., stadion u Maksimiru, Zagreb - Liga prvaka, play-off, uzvratna utakmica, GNK Dinamo - Young Boys. Dolazak poznatih na nogometnu utakmicu. Dario Simic Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Krešimir Antolić sve svoje nade polaže u pakt koji ima s Mirkom Barišićem. Njih su dvojica okrenula leđa Zdravku Mamiću, s kojim su godinama surađivala, i sad pokušavaju posložiti svoju ekipu i preuzeti vlast u Dinamu. Za to im treba većina skupštinara pomoću kojih bi izabrali svoj izvršni odbor, unison i poslušan, a posljedično i upravu kluba. No njihov je problem što oni u ovom trenutku nemaju dovoljno svojih ljudi u Skupštini, krovnom tijelu kluba. Moguće je da su se precijenili i vjeruju da ih ipak imaju barem 41, koliko je potrebno da bi imali većinu, ili pak vjeruju da će do 9. ožujka raznim "vratolomijama" uvjeriti one koji nisu na njihovoj strani da u zadnji čas okrenu košulju.

Druga pak strana, ona koja je poprilično privržena Zdravku Mamiću, postaje svjesna da Mamić ni na koji način ne može u Dinamu vratiti nekadašnji utjecaj. Ponajprije jer ga politika, koja će na kraju ipak i odlučivati iz sjene, nikada neće amenovati, a doznajemo da se Zdravka ne spominje ni u kakvim razgovorima ni kombinacijama. Za sve je on prošlo svršeno vrijeme, a uostalom, i sam je to izjavljivao u svim svojim nedavnim medijskim istupima. To ipak ne znači da će se skupštinari koji su mu bliski povući, oni ne žele izgubiti svoje funkcije. Njihov jedini uvjet trenutačno je da Mirko Barišić, koji i dalje kontrolira Izvršni odbor, smijeni Upravu kluba, pogotovo Krešimira Antolića.

14.02.2023., stadion Park mladezi, Zagreb - SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, RNK Split - GNK Dinamo. Kresimir Antolic, Iva Cigrovskij Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Hoće li reagirati politika?

Kad bi predsjednik kluba to napravio, sa svojim ljudima u Skupštini, kao i s dijelom skupštinara koje bi zadovoljio eventualnom Antolićevom smjenom, imao bi većinu i bio bi otvoren put za provjetravanje kluba i dolazak nekih novih, neokaljanih imena. Time bi spasio i sebe, jer njega nitko ne bi micao iz kluba, ali na neki način i klub, jer bi spriječio da se dogodi sve izvjesniji status quo. A sve trenutačno upućuje na to da nitko neće imati većinu u Skupštini. Prema informacijama koje imamo, velik je broj ljudi koji se uopće neće pojaviti na sjednici Skupštine 9. ožujka. Štoviše, kako sada stvari stoje, više od polovice skupštinara neće se pojaviti i sve će propasti, redovna sjednica Skupštine kluba neće se održati i doći će do svojevrsne paralize kluba.

Skupština neće moći donijeti nikakve zaključke, neće se izabrati novi Izvršni odbor, a sva vlast past će na trenutačnu Upravu kluba, koja ima mandat do 2025. godine. U upravljačkom smislu tada bi nastao potpuni kaos koji, kao što smo konstatirali, može spriječiti samo Mirko Barišić. Ali iz kruga njemu bliskih ljudi doznajemo da on, unatoč svim sugestijama koje prima sa strane, u ovom trenutku čvrsto stoji iza aktualne Uprave i Krešimira Antolića. Njihov pakt trenutačno je poprilično čvrst i da je danas 9. ožujka, Barišić bi stao uz trenutačno vodstvo kluba. Pitanje je samo što će se događati idućih tjedana, taj savez došao bi na veliku kušnju kad bi se s viših političkih instanci poslala poruka Barišiću da je vrijeme za nove ljude. To se, zasad, nije dogodilo, ali ne znači da neće.

13.08.2022., Zagreb, stadion u Maksimiru, Zagreb - SuperSport HNL, 5. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Mirko Barisic, Bozica Barisic. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Važno je u cijeloj priči naglasiti da se sve nove opcije, koje možda i imaju volju i želju ući u Dinamo, ne žele javno eksponirati u ovom trenutku zbog zamršenosti cijele situacije. S obzirom na začahurenost Dinamovih tijela, nitko od njih u ovom trenutku ne bi mogao odjednom sve promijeniti pa im jedino preostaje čekati rasplet situacije i nadati se da će Mirko Barišić procijeniti da je vrijeme za nove ljude u klubu. Tek tada bi se njihovi planovi sve jasnije počeli isticati. Zasad se iz kuloara mogu čuti priče da je Dario Šimić jedan od onih koji bi s ljudima od vlastitog povjerenja želio pokrenuti promjene u Dinamu, ali zasigurno bi se u slučaju čiste situacije u klubu u tu borbu bile spremne uključiti i neke druge struje.