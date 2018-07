Dinamo tijesno slavio protiv hrvatskog drugoligaša

Dinamo je u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka nove sezone gostovao kod Varaždina, te ambicioznog drugoligaša svladao 2:1. Nenad Bjelica opet je rotirao momčad, ovu su utakmicu preskočili brojni igrači (Benković, Dilaver, Stojanović, Leovac, Ademi, Majer...), a modre do pobjede odveli Hodžić i Perić. Jedini gol za Varaždince postigao je iskusni Jertec...

Danijel Zagorac je kao kapetan prije početka utakmice predao hrvatskom izborniku Zlatku Daliću dres Dinama s brojem 14 kojeg su potpisali svi modri igrači. Dres ima simboličnu brojku 14 koja označava broj hrvatskih reprezentativaca koji su bili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a tijekom svoje karijere zaigrali u Dinamu. Također, Zagorac je u ime zagrebačkog kluba predao dres Dinama i obitelji Anđelka Herjavca, prerano preminulog bivšeg dužnosnika HNS-a koji nas je napustio na današnji dan prije 17 godina, piše Goal.

Hrvatski prvak do vodstva je stigao u 15. minuti. Pogriješila je domaća obrana, Hajrović oduzeo loptu suparnicima i nesebično proigrao Hodžića koji iz blizine lakoćom pogađa za 1:0. Zagrepčani su očekivano bili bolja momčad, iako je Drožđek u prvom dijelu jednom opasno zaprijetio modrim vratima. Dinamo je do drugog gola mogao u 27. minuti, Knežević se lijepo ispred kaznenog prostora Varaždinaca izborio za udarac, atraktivno gađao suprotni kut, no lopta je odsjela na gredi.

Varaždin je ipak krajem prvoga dijela stigao do izjednačenja. Brezovec je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane prema drugoj vratnici, tamo je najviši u skoku bio Jertec te glavom pored skamenjenog Menala loptu pospremio u mrežu. Nenad Bjelica nikako nije mogao biti zadovoljan igrom svoje momčadi u prvom dijelu, pogotovo ne angažmanom svojih nogometaša...

Trener modrih u nastavak je ušao s tri promjene, a već u 49. minuti Gojak je snažnim udarcem iz daljine pogodio vratnicu. Dinamo je samo dvije minute kasnije stigao do nove prednosti. Perić je povukao loptu kroz sredinu, lopta je brzo preko Gojaka stigla do Hajrovića na desnoj strani. Krilni napadač modrih ušao je prema golu, lijepo odigrao povratnu loptu, a začetnik cijele akcije (Perić) lakoćom zabio za 2:1. Amer Gojak jednostavno nije miljenik sreće. Mladi veznjak odlično je potegnuo u 78. minuti s ruba kaznenog prostora, no još jedan njegov udarac zaustavio je okvir gola, ovoga puta greda.

Strijelci: 0:1 - Hodžić (15), 1:1 - Jertec (39), 1:2 - Perić (51).

Dinamo (4-1-4-1): Zagorac (od 46. Juric) - Moharrami (od 46. Theophile-Catherine), Rrahmani, Perić, Lecjaks - Šunjić (od 60. Olmo) - Hajrović (od 60. Šitum), Fiolić (od 46. Gojak), Knežević, Menalo (od 60. Marin) - Hodžić (od 60. Gavranović).

Posljednju prijateljsku utakmicu prije početka nove prvenstvene sezone danas je odigrala i Rijeka koja je s visokih 9:1 svladala Zadar. Rujevica je prije početka utakmice prvo pljeskom pozdravila svog kapetana Filipa Bradarića, a onda uživala u još jednoj lijepoj predstavi svoje momčadi. Domagoj Pavičić postigao je tri, Heber i Acosty po dva gola, dok su jednom precizni bili Gorgon i Puljić. Počasni pogodak za Zadar postigao je Torbarina...