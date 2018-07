Zdravko Mamić zavapio: Sprema se moja otmica, situacija je ozbiljna!

Zdravko Mamić od hrvatskog pravosuđa pobjegao je u Međugorje, no tvrdi da mu se sprema otmica. Mamić je u razgovoru za Dnevni avaz rekao da je situacija ozbiljna, čak teža od pokušaja atentata u Tomislavgradu.

- Nažalost, imam informacija da moram biti čuvan. Nisam kukavica. Osjećam da lov na mene traje i ne znam kada će se završiti. Vidjet ćemo sve. Ali, situacija je zaista ozbiljna - rekao je Mamić i dodao:

- Maloprije sam dobio poziv u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne informacije da se sprema moja otmica. I nije to prva informacija.

Kaže da se u Međugorju osjeća jako dobro.

- Ja sam 72 sata prije izricanja presude bio uvjeren da ću ujahati na bijelom konju u Sud u Osijeku i da ću čuti da sam slobodan i da sam nevin. I onda, znate što se dogodilo. Dobio sam neke dokumente nekoliko sati prije izricanja presude i shvatio sam što mi se sprema. Ja, jednostavno, nisam imao izbora i odlučio sam otići u BiH. Što se tiče Međugorja, ovdje sam okružen pažnjom i ljubavlju. Ljudi su srdačni. Dobra je neka vibracija.

Mamić kaže da je hrvatsko pravosuđe u dopisu BiH vlastima navelo da je njegov predmet od izuzetne važnosti.

- Zamislite koliko morate biti prljavi i bezobrazni da to napišete na službenom dokumentu. To dokazuje koliko su oni spremni da me pritvore. Evo, prvi put pričam o tome. Veliki je pritisak na bh. vlast da se Mamić izruči. Tužitelji iz Hrvatske već su bili tu i vršili pritisak na bh. pravosuđe. To je, vjerujte, jedna luđački pritisak.

Mamić kaže da je on zaslužan za uspjeh hrvatske reprezentacije, no nitko ga više ne spominje.

- Ja sam te dečke učinio milijunašima. Bio sam im poput očeva. Ali, evo, nitko ništa. Nitko ne spominje ni Šukera ni Mamića. Ali, moram biti iskren i reći – ima tu straha. Ne smiju. Jer bi bili izvrgnuti napadima.

Mamić je dodao da bi mogao raditi u bilo kojem klubu u BiH, ali da će vidjeti hoće li to biti moguće zbog sigurnosne situacije.