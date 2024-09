Dinamo pružio snažan otpor pobjedniku kupa zemlje olimpijskih doprvaka

U prvoj, od dvije, utakmici kvalifikacija za Fibin Eurokup, košarkaši Dinama pružili su sasvim pristojan otpor favoriziranom Dijonu (84:95). A kako je riječ po pobjedniku Kupa zemlje olimpijskih doprvaka Zagrepčane, zapravo, imamo razloga i pohvaliti. Kako za pruženi otpor tako i za činjenicu da su jedini hrvatski klub koji se odvažio igrati Europu.

U prvom poluvremenu domaćine je u rezultatskoj ravnoteži održavao raspoloženi veteran Novačić (13 koševa) ali i 10 napadačkih skokova momčadi. A tako je bilo sve do završnice treće četvrtine kada su gosti prvi put poveli s većom razlikom od šest koševa i to baš ubačajem Iliasa Kamardinea, nove velike nade francuske košarke, najboljeg igrača ovogodišnjeg Eurobasketa za igrače do 20 godina.

Ubrzo nakon toga odlaze gosti i na prvu dvoznamenkastu prednost (61:71) a s Dinamovih "minus 10" ulazi se u posljednju dionicu (63:73). No, nisu domaćini predali. Štoviše, čak su, četiri minute prije kraja, i poveli (80:79) i baš tada počinju griješiti. Najprije Garafolić gubi loptu u driblingu a Mikšić neuspješno dodaje iza leđa, i to sve za kontre suparnika (80:85). Nakon još nekoliko nepsretnosti (Kraljev isforsirani ulaz, Kraljevićevo krivo dodavanje) Francuzi odlaze na sigurnu prednost (80:88) i potvrđuju pobjedu (84:95).

U sastavu tjelesno nadmoćnog pobjednika, koji u svojim redovima ima osam tamnoputih igrača, prednjačili su pak Amerikanac McDuffie (19) i Nijemac Obiesie (18).

A dinamovce, kao što rekosmo, više treba hvaliti nego kuditi jer igrali su protiv kluba iz znatno jače lige s višestruko jačim proračunom. Poluge domaćina bile su krilo Vučić (17 koševa) i centar Kraljević (17 koševa) te najbolji strijelac susreta, i najstariji igrač na terenu, 39-godišnji Ivan Novačić:

- Bio je dogovor da ih što više držimo pet na pet jer oni su momčad koja te svojim fizikalijama tjeraju da malo zaglavinjaš. Na kraju su utakmicu odlučila tri napada kada smo u postavljanju napada izgubili loptu za njihove otvorene kontre i zicere.

Dinamovci su imali glasnu podršku poveće skupine Bad Blue Boysa koji su, neovisno o zbivanju na terenu, pjevali cijelu utakmicu na čemu im se zahvalio i trener Vanja Miljković:

- Ovo je i meni bila prva službena utakmica i stvarno sam se dobro osjećao uz takvu podršku iza leđa, osjećaš se snažniji i hrabriji.

I Dinamov trener osvrnuo se na nespretnosti u samoj završnici:

- Uz to što mogu biti ponosan na svoje dečke, ostaje osjećaj da smo mogli više. Dojma sam da smo utakmicu izgubili u pola minute, baš u vrijeme kada oni nisu imali ideju kako da zabiju koš na našu postavljenu obranu. Jedini način je bio da nam ukradu loptu i oni su to i učinili. Nije to bila čak niti specijalno agresivna obrana no nas je, očito, dostigao umor.

Već u petak slijedi uzvrat u Dijonu za koji Miljković kaže:

- Bit će naporno odigrati dvije utakmice u tako kratkom roku s momčadi koja je deset puta skuplja od nas. No, ako si hrabar, ako se boriš i ako igraš pametno, a mi dobrim dijelom to i jesmo činili, onda nemaš razloga strahovati.

Valja se Zagrepčanima "potući" i u Francuskoj jer će u skupinama ovog natjecanja igrati i tri gubitnika koji su izgubili s najmanjom koš-razlikom.