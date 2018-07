Dinamo odbio Lilleovu ponudu za svog kapetana

Dinamov kapetan Arijan Ademi (27) na meti je francuskih klubova Bordeauxa i Lillea. U Maksimir je stigla Lilleova ponuda od 4,2 milijuna eura, piše L'Equipe.

Hrvatski prvak je ponudu odbio i čeka novu, a možda se u igru za Arijana uključi i Bordeaux.

Za Dinamo je odigrao 190 utakmica i zabio 17 golova. U Maksimir je stigao 2010. iz Šibenika. Nakon što su plavi 16. rujna 2015. pobijedili Arsenal s 2:1 u skupnoj fazi Lige prvaka vezni igrač makedonske reprezentacije bio je pozitivan na dopinškom testu.

Uefa ga je suspendirala na četiri godine, ali je lani u ožujku kazna smanjena na dvije godine.

Latest on Arijan Ademi from French newspaper L'Équipe:



Lille🇫🇷 made an offer of 4.2 Million Euros, which was rejected by Dinamo Zagreb. They are looking for more and expect Lille to submit an improved offer.



Link to the article from L'Équipe: https://t.co/pmVM3jPABS