Dinamo objavio važne obavijesti za navijače! U Bakuu će biti pod povećalom

Jednogodišnja zabrana gostovanja Dinamovih navijača na europskim utakmicama je istekla uoči uzvratnog susreta play-offa Lige prvaka protiv Qarabaga. Dinamo će ove srijede otići u Bakuu, a na domaćem terenu neugodnog protivnika imat će potporu vlastitih navijača. Plavi su na Maksimiru ostvarili izvrsnu pobjedu rezultatom 3:0. Ipak, Qarabag je pokazao koliko može biti opasan, a to bi moglo osobito doći do izražaja u Bakuu. Premda je riječ o dobrom rezultatu, on plavima u europskim natjecanjima ne jamči prolaz ukoliko u uzvratu ne pritisnu protivnika i prepuste se obrambenoj igri.

Podsjetimo, kazna zabrane gostovanja Dinamovih navijača u natjecanjima pod okriljem Uefe nametnuta je nakon prošloljetnih nemilih događaja u atenskoj četvrti Nea Philadelphia uoči prve utakmice 3. pretkola Lige prvaka između Dinama i AEK-a. U grčkoj prijestolnici došlo je do sukoba Bad Blue Boysa i pripadnika navijačke skupine Original 21. Europska nogometna organizacija zabranila je ulazak na stadion gostujućim navijačima, ali nekolicina hrvatskih navijača ipak je otišla u Atenu. Na ulicama su tijekom noći izbili sukobi među dvije skupine, pridružile su se grupacije koje se povezuju s drugim grčkim klubovima, a tijekom kaosa smrtno je stradao jedan od pripadnika grčke navijačke skupine. Nakon toga su brojni hrvatski navijači završili u tamošnjim zatvorima u jeku trome i odužene istrage.

Sada je kazna konačno istekla, no sigurno je kako će Uefa pomno pratiti svaki postupak hrvatskog kluba i njegovih navijača. Iz kluba su uputili apel da u novoj sezoni nastoje pripaziti na ponašanje. Utakmica će u glavnom gradu Azerbajdžana početi u 20.45 po lokalnom vremenu, odnosno dva sata ranije po hrvatskom vremenu. Dinamo je objavio sve informacije važne za navijače koji se odluče zaputiti prema istoku.

"Ulaznice za navijače Dinama (sektor 28, ulaz C) prodavat će se po cijeni od 12 eura, a prodaja će biti isključivo fizička, odnosno na Ticket pointu stadiona Maksimir pod zapadnom tribinom. Za kupovinu ulaznica/vouchera potrebno je dostaviti: ime, prezime, datum rođenja, broj putovnice, adresu, broj telefona, email adresu. Termini prodaje ulaznica/vouchera na Ticket pointu: Nedjelja, 25.08. 11-19 sati. Za spomenutu utakmicu ulaznice NEĆE biti moguće kupiti online putem", stoji na stranicama kluba.

"Podsjećamo kako je za ulaz u Azerbajdžan potrebno izvaditi vizu, a to možete učiniti ovdje: https://evisa.gov.az/en/ U slučaju da ste iz inozemstva i želite kupiti ulaznicu za utakmicu, molimo da se javite na: prodaja.ulaznica@gnkdinamo.hr do nedjelje 25.8. do 19 h. Kupljene vouchere navijači su obavezani ponijeti sa sobom u Baku gdje će sa svojim voucherom preuzeti ulaznicu. Sve detalje oko preuzimanja ulaznica kao i sve ostale informacije za navijače koji putuju u Baku, klub će dodatno objaviti."

