Jakirović najavio dvoboj protiv kuma: 'Ne živi se od dojma, nego od rezultata'

U četvrtom kolu HNL-a aktualni hrvatski prvak Dinamo će na Maksimiru dočekati Goricu. Kod modrih vlada pozitivna atmosfera jer osim što su odlično ušli u sezonu, danas je do njih doprijela informacija kako će njihovi navijači moći dolaziti na gostujuće utakmice u sklopu europskih natjecanja nakon što im je prošle sezone to bilo onemogućeno zbog nereda u Grčkoj uoči utakmice protiv AEK-a.

"To je poticaj, navijači nam daju ogromnu podršku, uvijek su iza nas, naša je obaveza da se dajemo maksimalno na terenu. Jako su nam nedostajali prošle sezone u europskim utakmicama, nedostajao je onaj huk s tribina. Bez obzira na to koliko njih dođe, znaju nadglasati i domaće navijače. Veselimo se tome i vidim da će dosta ljudi doći u Baku, još jedna obaveza za nas da budemo na maksimalnoj razini, kaže trener Dinama Sergej Jakirović.

Evo što je rekao uoči Gorice: "Zaključak je da u današnjem nogometu je sve izjednačeno, puno se promijenilo otkad se ukinuo gol u gostima. Igra se otvoreno i za gol više, nitko više ne dominira svih 90 minuta, da ti nitko neće napraviti nijednu priliku. Ovo je Liga prvaka i rekao sam već da je svaki detalj bitan. Imali smo nekoliko lošijih procjena u toj utakmici, gdje smo znali da su dobri, pogotovo kada izgubiš loptu na sredini terena pa ti oni mogu u pet sekundi doći u peterac. Očekujem da budemo stabilniji u uzvratu, ozbiljni su, ali vidjeli smo da ih možemo ugroziti. Prvak koji već godinama tamo dominira, imaju dobre igrače koji su pokazali klasu. Potvrdili su sve na terenu što smo skautirali, razlika je što smo mi iskoristili svoje šanse. Imamo dobru prednost, ali ne smijemo se opustiti".

O utakmici protiv Qarabaga i šansama koje im je azerbajdžanski klub stvorio: "Nema ekipe na svijetu koja ti neće nešto stvoriti, stvar je da preveniraš. To su ljudi, to nisu roboti. Netko ispadne, netko te prođe. Bitno je ne gubiti glavu, što je bio slučaj prije. Ova ekipa je narasla u godinama stjecanja iskustva, ne živi se od dojma, živi se od rezultata. Analizirat ćemo sve, ne preskačemo utakmice, igramo važnu utakmicu u prvenstvu pa se poslije toga okrećemo Qarabagu. To je dobro što imamo prosjek veći od tri gola po utakmici. Već godinu dana radiš, želiš da se vidi nešto na terenu. Sve što je slatko, ne dolazi se do toga bez mukotrpnog rada. Treba ti kontinuitet, moraš isporučiti rezultat. Mi smo ga isporučili. Nakon odmora i priprema vidi se da drugačije igramo i reagiramo. Uvjeren sam da će biti još bolje".

Dobro mu znana osoba trenira njegovog sljedećeg suparnika: "Moj kum Rajko Vidović im je trener pa jako puno znam o njima. Nije mu lako, puno igrača je otišlo koji su radili razliku. Došli su novi klinci, željni dokazivanja. Trebat će im da pohvataju zahtjeve prve lige. Nije jednostavno, ali doći će igrati Istra i Šibenik, skupo prodati kožu u nadi da mogu nešto iščačkati. Moramo biti maksimalno fokusirani".

Za kraj je dodao riječi o Gorici i planovima uoči utakmice: "Stanje je dobro, nemamo Perkovića i Perića, Ademi i Ristovski će propustiti utakmicu u nadi da će nam moći pomoći u srijedu. Ne želimo forsirati, svi ostali su na dispoziciji. Rotirat ćemo nekoliko pozicija i iskazati povjerenje. Svi momci jako dobro treniraju, moramo im dati minutažu".

