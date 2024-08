Šibenik radi čuda! Upisali su i treću pobjedu: 'Imamo osam igrača iz druge lige'

Četvrto kolo Hrvatske nogometne lige otvoreno je pobjedom Šibenika nad Lokomotivom rezultatom 1:0. Leonard Žuta postigao je gol za pobjedu najnovijeg pripadnika prvoligaškog društva u 23. minuti, a taj su rezultat sačuvali do kraja. Tako su došli do nenadane treće pobjede u četiri odigrane utakmice. Pobijedili su Osijek, Slaven Belupo i Lokomotiva, a porazio ih je tek Dinamo. Njihov trener Mario Carević komentirao je sjajan niz.

"Odigrali smo dva različita poluvremena. U prvom smo bili zreli i taktički jako dobri, oduzeli smo Lokomotivi dubinu i međuprostor i bili smo opasni nakon izlazaka. Otvorili smo utakmicu prilikama Santinija, Božića i Majića, a poveli smo u pravom trenutku. Što se tiče drugog poluvremena, ne sviđa mi se što smo se povukli, to je malo i do podsvijesti igrača. Prerano smo išli čuvati rezultat, ali nešto se u cijeloj priči pitalo i Lokomotivu. Ona se digla kad smo se mi povukli, pa nam je onda bilo teško izaći", rekao je Carević.

"Veseli me mentalitet i karakter, kako se bacamo na glavu na svaku loptu. Dobro smo kontrolirali 16-erac, oni su imali jednu dobru šansu, ali to je Lokomotiva. Ponovit ću, mi smo tek ušli iz Prve NL u SHNL, osam od 11 igrača je iz druge lige, što znači da se i dalje moramo privikavati na ove zahtjeve, ali ipak je to lakše kada imaš devet bodova. Mi ćemo rasti, ali znam i da moramo patiti u ovakvoj utakmici jer je Lokomotiva moderna momčad koja ima brze i motorične igrače, a s njima nije lako ni trčati 90 minuta", istaknuo je.

Nakon četiri kola svakako imaju razloga biti zadovoljni. Trenutačno stoji na drugome mjestu s devet bodova. Izjednačeni s Dinamom koji se večeras susreće s Goricom (u 20.30 sati). Rijeka i Hajduk imaju dva boda manje od njih. Premda je tek početak sezone, ovakav rezultat daje im nadu za opstanak. Rudešu je trebala čitava prošla sezona da osvoji isti broj bodova. S druge strane Lokomotiva je od sjajne prošle sezone došla na dno tablice sa samo 2 boda. Manje imaju Slaven Belupo i Osijek.

