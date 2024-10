Nema sumnje da je Nenad Bjelica psihološki podignuo momčad, zato je i bio dobar odabir čelnika kluba jer su znali da on to zna i da je to potrebno Dinamu u trenutku kad je zapao u duboku krizu rezultata i još dublju krizu igre. Nakon što je naslijedio Sergeja Jakirovića, doista nije imao mnogo vremena nešto napraviti na treninzima, pa je i sam ustvrdio da su mnogo više razgovarali nego što su imali vremena trenirati. Važno je što su igrači prihvatili ono što je tražio od njih, što su upute koje su dobili prije utakmice revno prenijeli na teren i to im se isplatilo. Isprašili su Lokomotivu, a onda i protiv Monaca pokazali da se mogu nositi i s jakim momčadima, ako je netko u njih sumnjao nakon visoke pobjede nad lokosima.

Bjelica je podignuo cijelu momčad, prije svega tu treba istaknuti Arijana Ademija koji je dobio prilike igrati od prve minute, što dosad baš i nije bio česti slučaj. I dobio je pravog Ademija koji se zabada u suparnički šesnaesterac, koji radi suparniku nered kad mu uđe između linija, a to radi i Petković koji je u prvom Bjeličinu mandatu igrao svoj najbolji nogomet, a sad izgleda nastavlja tako. Iako ne zabija puno, što i nije čudno, on svojim povratkom u sredinu radi dar-mar i od velike je koristi suigračima. Nadalje, Bjelica je vratio dva igrača u formu, dva mlada igrača koji bi mogli uskoro osigurati punu blagajnu kluba, Sučića i Baturinu. Sučić u posljednje vrijeme nije puno igrao jer je bio bolestan, a Baturina nije pokazivao ono što je imao u sebi, uklopio se u sivilo momčadi. Uz to, strateg plavih s klupe je, na kojoj je uglavnom bio "cementiran", izvukao Raula Torrentea, dečko je odigrao dvije jako dobre utakmice i pokazao veliki potencijal.

E sad, ne bismo trebali pretjerivati u hvalospjevima, jer oni se, ako su bez čvrste podloge, lako rasplinu i sve ode u drugu stranu, u sumnju, u kritike. Da, Torrente je pokazao da bi mogao napraviti lijepe stvari u Dinamu, ali ne treba sad pretjerivati. To su tek dvije utakmice od kojih je u prvoj Lokomotivi zabio dva pogotka, ali je i loše reagirao kod jedinog primljenog pogotka u toj utakmici. Odlično je odigrao protiv Monaca, ali to su tek dvije utakmice. Može se povući paralela sa Samyjem Mmaeeom koji je zaigrao čim je došao i oduševio svojom mirnoćom, čitanjem igra, iznošenjem lopte. I svi su bili oduševljeni tim novim stoperom. Tek je bivši urednik sporta Večernjeg lista dr. Zvonimir Vukelić po dolasku Mmaeea ustvrdio:

– Ako je tako dobar kao što pričaju, zašto je onda igrao u Ferencvarosu, a ne u nekom jačem klubu.

Mmaeea je nahvalio i njegov bivši izbornik Vahid Halilhodžić, ali ubrzo je sve krenulo silaznom putanjom, Mmaee više nije bio tako dobar, počeo je griješiti, loše se postavljati, u krivom trenutku izlaziti. I krenule su teške kritike javnosti na njegov račun. Stoga, polako i s Torrenteom. Nije Mmaee ''papak'' kakvim ga neki već vide bez obzira na greške koje je radio, niti je novi Sergio Ramos, kako mu se tepalo. Vjerujemo da će Bjelica znati iskoristiti njegove kapacitete, ponovno ga vratiti u formu kad se oporavi od ozljede. Zbog ozljede ga nije bilo u zadnjim utakmica, a možda bi na klupi završio i da je bio zdrav, s obzirom na pad forme.

I dok je Mmaeeu smrknulo, Torrenteu je svanulo, Bjelica nema veliki izbor igrača za stoperske pozicije, Jakirović je, kad je trebalo, na to mjesto stavljao Ristovskog, a Torrentea ostavljao da s klupe gleda utakmice. Dečko je priliku iskoristio, ali polako s epitetima, tko može tvrditi da i on za utakmicu-dvije neće početi griješiti. Uostalom, Jakirović je, dok je još bio trener, ustvrdio da Torrente ima potencijala, da je školovan igrač, ali da nije još gotov igrač i da na njemu treba raditi.

Stoga ni o njemu kao ni o Mmaeeu ne treba olako donositi zaključke, a na Bjelici je da od njih, kao i od svih ostalih. napravi još bolje igrače koji će onda i njemu moći značajnije pomoći u brojnim utakmicama koje su pred Dinamom. Kod nas se općenito olako donose zaključci, danas je jedan igrač čudo, a za dva dana nema pojma. Dizalo se tako u nebesa sve igrače (ne samo u Dinamu), a onda bi počeli s pokojom slabijom partijom dobivati jako negativne epitete.

Vjerujemo da će Bjelica držati momčad na visokoj razini, sad veliki ispit ima u nedjelju u Varaždinu, tako je već jednom posrnuo u prošlom mandatu kada je potpuno ispremiješao momčad, a nakon poraza je bio ljutit, bio je u stanju u kakvom ga dotad nismo vidjeli, a ne vjerujemo da će si prvo razočaranje na klupi plavih u ovom mandatu dopustiti sad u Varaždinu.