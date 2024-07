Dea Redžić: Split će Rakitiću dati emociju koja se novcem ne može mjeriti

Bio je na vrhuncu karijere, član slavne Barcelone koji je u jedinstvenom sustavu igre uspješno zamijenio legendarnog Xavija i ušao u skupinu najelitnijih nogometaša svijeta. No unatoč svim dostignućima, trofejima i velikim utakmicama koje je prelomio, ostao je jedan od najpodcjenjenijih igrača europskog nogometa. To je o Ivanu Rakitiću kazao slavni José Mourinho, a to nam je rekao i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić dok smo razgovarali o Rakitićevu oproštaju od reprezentacije.

– Još uvijek nismo osvijestili koliko će nam nedostajati i koliko je uistinu podcijenjen, a jedan je od najvećih koje smo imali – kazao je Bilić o igraču kojeg je iz Švicarske doveo u domovinu njegovih roditelja i obukao mu hrvatski dres. Ostalo je povijest koja će ga pamtiti po izuzetnoj hrabrosti i ključnim jedanaestercima koje je zabio na SP-u u Rusiji. Tražio je da puca zadnji, nakon što je održao čuveni motivacijski govor pred Zlatkom Dalićem i svojim suigračima.

Navijao za Dinamo

Prototip lidera na terenu, ali i sasvim običnog momka koji u “civilu” voli dobru zabavu i gotovo da ga je nemoguće vidjeti bez osmijeha na licu. Nema dileme da je Split sredina kojoj s takvim karakteristikama pripada pa, iako je navijao za Dinamo, kao i ostatak obitelji Rakitić, u Hajdukovu gradu ga obožavaju. Dolazi često, druži se s brojnim Splićanima, a najviše s Markom Bralićem Ketom, svojim kumom koji nas je godinama uvjeravao da ćemo Rakitića gledati u dresu Hajduka jednog dana.

A trenutačno se ne radi o danima, već o satima kada će Rakitić, velikan s više od stotinu nastupa za Hrvatsku, sletjeti na splitski aerodrom i produžiti do Poljuda, obučen u Hajdukovu odoru, baš kao što je najavio kum Keto. Skupa su jednom posjetili i grob čuvenog lidera Torcide Žana Ojdanića, odali su mu počast i fotografirali se sa šalom Hajduka. No kada je riječ o transferu koji se finalizira, kum je zaključan do kraja.

– Ne, zaista ne znam kad će sletjeti – kazao nam je čovjek koji jedan od najzaslužnijih za Rakitićevu vezu sa Splitom. Iako je po rođenju dinamovac, Rakitića će Split, ako transfer prema očekivanjima bude dovršen, dočekati ovacijama. I to neće biti prvi put, skandirali su mu na turniru Četiri kafića, uvijek je bio omiljen u sredini koja malo koga priznaje. Čak je i Luka Modrić jednom prilikom kazao da mu je oduvijek bio san zabiti na Poljudu. Nakon što je Rakitić prekjučer objavio fotografiju s treninga uz koju je napisao: “Pripreme za sezonu”, javio se još jedan bivši vatreni Dejan Lovren s porukom: “Split će gorjeti.” I zaista, nakon depresije koja je pokosila navijače Hajduka nakon očajne sezone i raspada u borbi za naslov prvaka, Dalmacija se opet polako zagrijava za najveće domete. Ovaj put ipak malo opreznije, previše su razočarenja doživjeli u posljednjih 19 godina, koliko čekaju naslov prvaka.

Gattuso: Dat ću vam srce i dušu

Za klub je izuzetno važno da konačno može privući igrače svjetskog ranga, a ujedno se smanjuje i ovisnost o novcu od prodaje igrača. Ipak, još uvijek su daleko od financijske stabilnosti koja im može omogućiti da duže zadrže igrače iz svog pogona. Novi direktor Nikola Kalinić krenuo je s punom nogom na gasu, a kako doznajemo od njegovih najbližih prijatelja, motiv koji ima je ogroman. Želio je puno više napraviti kao igrač u Hajduku, a sada je ovo za njega nova prilika, ujedno i rizik. Slično je i s trenerom Gattusom, koji je igračima na prvom treningu kazao da će im dati srce i dušu, ali da mu ni slučajno ne smiju uskratiti srce na terenu. Ivan Perišić i Ivan Rakitić s tim sigurno neće imati problema. No za uspjeh će biti potrebno još prinova jer Gattuso računa na nastupe u Europi. Računa i na dolazak Rakitića, javno je o tome progovorio te se čeka rješavanje dokumentacije s Al-Shababom, klubom za koji je Rakitić ugovorno vezan.

Od izvora bliskih igraču doznali smo da postoji realna mogućnost da već u ponedjeljak bude službeno predstavljen kao novi igrač Hajduka. Senzacionalni transfer koji se čeka za Večernji je komentirao i bivši hajdukovac i dinamovac Joško Jeličić.

– Uistinu je to veliki transfer za imidž lige i Hajduka, a Raketa će na svakom stadionu biti sjajno dočekan. Uvijek je bio top profesionalac s iznimnim nogometnim IQ-om, tako da, bez obzira na godine, može puno toga donijeti i u igračkom smislu. On je sjajan obiteljski čovjek i vjerujem da će u Splitu uživati, kao i njegova obitelj, što nije bio slušaj u Arabiji, logično – kazao je Jeličić.

Kako smo već pisali, Rakitića će plaćati sponzori kluba, najvjerojatnije je riječ o Tommyju, a ako se ostvare bonusi u vidu trofeja ili nastupa u Europi, to će biti ceh Hajduka. Zbog Hajduka odrekao se plaće od 15 milijuna eura neto po sezoni, no čini se da neće ostati dulje od pola godine u zemlji koja nudi basnoslovne ugovore, ali Split će Rakitiću dati emociju koja se novcem ne može mjeriti.