Evo što Rakitić može igrači donijeti Hajduku. Jedne stvari se trebaju paziti

Dolazak legendarnog prekaljenog hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića u Hajduk je ogromna stvar, to nitko ne dvoji. Kad u bilo koji klub hrvatske lige dođe reprezentativac koji je odigrao više od 100 utakmica u hrvatskom dresu, čovjek koji je osvajao Ligu prvaka s Barcelonom i Europsku ligu sa Sevillom, te ukupno upisao čak 17 osvojenih trofeja u karijeri, nema nikakve sumnje da je riječ o jednoj od najvećih akvizicija u povijesti hrvatskog klupskog nogometa.

Besmislene priče o kondiciji

Međutim, za Splićane je vrlo važno ovu nadrealno zvučnu akviziciju ne povezivati odmah s budućnosti, ne najavljivati odmah velika očekivanja, naslove prvaka i slične stvari. Dovođenje Rakitića je iznimno velika vijest za Hajduk i hrvatski nogomet, ali iz perspektive navijača Hajduka trebala bi se gledati isključivo u vakuumu. Kontekst bi trebao biti "doveli smo Rakitića i to je samo po sebi sjajno", a ne "doveli smo Rakitića i idemo po naslov". Da, Ivan Rakitić čak i u poodmakloj fazi karijere na razini HNL-a može igrački donijeti puno, ali stavljati to u širi kontekst borbe za naslov nema nikakvog smisla, koliko god nekima to bilo neodoljivo zaobići. Nadalje, i sam trener Hajduka Gennaro Gattuso je nakon dvije pobjede u prijateljskim utakmicama u četvrtak (protiv Croatije iz Zmijavaca i Širokog Brijega) dao do znanja navijačima splitskog kluba kako bi trebali razmišljati.

- I Livaja i Rakitić i Perišić su veliki šampioni i veliki igrači, ali tu je još 25 drugih. Prema svima imam jednak odnos, Ivan treba nastaviti raditi jer teren je taj koji govori - rekao je Gattuso pa dodao:

- Ne trebamo raditi velike najave za naše navijače, moramo govoriti sve na terenu. Nadam se da će nas navijači podržati, ali ne trebamo raditi pretjeranu euforiju. Nećemo najavljivati nikakve titule, nego ćemo se nastaviti truditi pa će rezultat doći.

Prvotno, Gattuso je odmah naznačio da niti jedan igrač iz kadra Hajduka neće igrati samo zato što je smatran velikom zvijezdom ili zato što igra na određenoj visini plaće. To je vrlo važno za Hajduk i njegove ljubitelje jer će, tko god igrao, moći biti sigurni da je Gattuso odabrao one koji su u tom trenutku najbolji i najspremniji, a ne one koji su najveća imena ili one koji 'moraju igrati' zbog nekih vanjskih utjecaja. Ako ste pratili njegovu dosadašnju karijeru, znate da je Gattuso uvijek tako postupao, pa čak i pod cijenu svađe s klupskim upravama.

S tim na umu, ako Ivana Rakitića vidite u prvih 11 Hajduka, nećete uopće nad glavom morati imati pitanje je li fizički dovoljno spreman za to. Ako fizički ne bude dovoljno spreman, utakmice će počinjati s klupe. Kod Gattusa je to vrlo jednostavno, neovisno o kome je riječ.

Postoji određen narativ da zbog tek 587 odigranih minuta na proljeće u saudijskom Al-Shababu Rakitić više nije u pravoj natjecateljskoj fizičkoj spremi, no taj narativ je netočan. Kad pogledamo prvu polusezonu protekle sezone, ne postoji igrač (ne računajući vratare) koji je u Sevilli odigrao više minuta nego Rakitić. Ivan je, što u prvenstvu, što u Ligi prvaka, skupio gotovo 2.000 minuta u tih pola sezone, te bio među tri najvrjednija trkača u momčadi, a teško je za vjerovati da u samo pola godine kondicija jednog profesionalnog nogometaša može tako drastično pasti. Na kraju krajeva, čovjek koji je izvan prave fizičke pripremljenosti i čovjek koji se ne želi u nju vraćati ne bi dolazio u momčad koju vodi jedan Gennaro Gattuso, to je jasno kao dan.

Što Rakitić u taktičkom i igračkom smislu može donijeti Hajduku? Najvažniji odgovor bi ukratko bio preuzimanje rizika u posjedu lopte. Ivan je, posebice u recentnim sezonama svoje karijere, bio taj koji je u Sevilli preuzimao rizik, a taj rizik mu se vrlo često isplatio. Naime, riječ je o igraču od kojeg je po postotku točnosti dodavanja prošle sezone u ligama petice bilo čak 87 posto boljih igrača. Međutim, s druge strane Raketa je po broju kreiranih situacija koje su završavale udarcem bio uspješniji od čak 98 posto igrača iz svih pet liga petice. Da te brojke prevedemo na jednostavniji rječnik - on neće mariti za 'bildanje' statistike alibi dodavanjima, nego će uvijek tražiti dodavanje kojem će napraviti razliku, te u tome natprosječno često i uspijevati.

Duel igra je slabost

Ono što od Rakitića Hajduk neće dobiti je duel igra. Ivan nikad nije bio profil ni tip igrača koji je igrao destruktorske role. Nikad nije u karijeri imao velik obujam stajaćih ili klizećih startova, blokova, presijecanja ili očišćenih opasnosti, njegov uvjerljivo najveći doprinos je u posjedu i splitski klub je vrlo vjerojatno toga jako dobro svjestan. Prekidi, probijanje linija i vanserijske asistencije, to je ono što Ivan Rakitić može dati Hajduku u novoj sezoni.

Kako će Rakitićev igrački arhetip odgovarati Gattusovom Hajduku, to je najzanimljiviji dio priče koji nam preostaje za vidjeti.

