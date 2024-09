Dani Olmo se ozlijedio uoči Lige prvaka! Španjolci otkrivaju težinu povrede

Bivši igrač Dinama i najnovija zvijezda Barcelone Dani Olmo, morat će propustiti utakmicu Barcelone i Monaca u prvome kolu nove sezone Lige prvaka. Susret je na rasporedu u četvrtak, no zbog ozljede koju je zaradio tijekom susreta petoga kola La Lige protiv Girone. Barcelona je zadržala stopostotni učinak ove sezone i rezutltatom 4:1 svladala manji katalonski klub koji je bio veliko iznenađenje u prethodnoj sezoni španjolskog prvenstva.

Barcelona je golijadu započela pogotkom Laminea Yamala u 30. minuti susreta. Mladi ofenzivac je sedam minuta kasnije zabio još jedan pogodak za 2:0 na poluvremenu. Svega dvije minute nakon otvaranja drugog dijela, zabio je Dani Olmo, svoj treći pogodak u tri utakmice koje je ove sezone odigrao u Barcinom dresu, no zbog bolova u desnome koljenu bio je prisiljen napustiti teren u 61. minuti. Nakon toga se u srijelce za 4:0 upisao Pedri, a u 80. minuti je konačan rezultat postavio Gironin Cristhian Stuani.

Prema pisanju španjolskih medija kod Olma je riječ o preopterećenju tetiva u koljenu, no dodaju kako Barcelonin stručni tim ne želi riskirati sa sjajno raspoloženim i uigranim Olmom kojeg su doveli ljetos iz Leipziga za 55 milijuna eura. Trebao bi preskočiti utakmicu Lige prvaka i odmarati sedam do deset dana, no ne mora brinuti pošto velikih susreta poput onog protiv Bayerna, Borussije, Benfice i Atalante neće izostati, a obzirom na formu koju pokazuje Barcelna može gajiti europske aspiracije.

Olmo je pažnju privlačio sjajnim igrama u dresu RB Leipziga, a posebno je pozornost svijeta na sebe svrnuo ključnom ulogom koju je odigrao u osvajanju naslova prvaka Europe sa španjolskom reprezentacijom. Olmo je kao mladić došao u Dinamo iz Barcelonine nogometne akademije, a više je puta isticao kako se u dresu hrvatskog prava izgradio kao igrač i osoba. U Zagreb je s obitelji iz rodne mu Katalonije stigao kada mu je bilo tek 16 godina.

"Želio sam biti dio sportskog projekta i Dinamo mi je to omogućio. Kada napustiš Barcelonu, nije sve savršeno. U Hrvatskoj sam to shvatio. Ali, tamo sam postao čovjek, na terenu i izvan njega. Nogomet može pomoći na razne načine. Mi nogometaši smo utjecajne osobe, iako ponekad ne razmišljamo tako. Želio sam pomoći u Hrvatskoj. Na mene su najviše utjecali ljudi koji su tamo proživjeli rat. Među njima je bilo i nogometaša. Neki nisu imali ruku ili nogu. Govorim o klupskim legendama", rekao je u DAZN-ovom dokumentarcu Come On Futbol.

