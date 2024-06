Danas na Euru Ronaldo igra protiv zvijezde Real Madrida, a favoritu natjecanja prijeti ispadanje s turnira

Drugi dan grupne faze Europskog prvenstva završava danas. Neki timovi već mogu osigurati svoje mjesto u osmini finala, dok će drugi možda morati napustiti turnir. U skupini E igra se samo jedna utakmica, gdje Rumunjska želi iznenaditi Belgiju, koja u prvom kolu nije uspjela nadvladati Slovačku iako je u utakmicu ušla kao favorit. U skupini F Portugal i Turska bore se za prvo mjesto, dok Gruzija i Češka traže svoje prve bodove na Eurokupu.

Gruzija - Češka: Schick ponovno traži gol

Gruzija, predvođena Mamardashvilijem i Kvaratskhelijom, nastoji nastaviti svoj europski san nakon što su gotovo stigli do remija protiv Turske. Češka, koja je zaslužila barem remi protiv Portugala, želi svoju prvu pobjedu na turniru, a za to im je potreban najbolji Schick. Tim Willyja Sagnola, najniže rangiran na Eurokupu, prošao je mukotrpan put do ovdje, dok Češka nije izgubila od listopada 2023.

Turska - Portugal: Arda Güler protiv Cristiana Ronalda

Na Signal Iduna Parku u 18:00 Turska igra s Portugalom. Ova utakmica za vodstvo skupine F donosi okršaj između sadašnje i bivše zvijezde Real Madrida, Arde Gülera i Cristiana Ronalda. Oba tima žele osigurati prvo mjesto u grupi i prolazak u osminu finala. Ranije je Turska slavila 3:1 protiv Gruzije, dok je Portugal pobijedio Češku 2:1. Güler je tada postao najmlađi strijelac na svom debiju na Europskom prvenstvu, dok Ronaldo protiv Turske nastavlja svoju potjeru za poviješću.

Belgija - Rumunjska: Rumunji nastavljaju ispisivati povijest

Belgija, koja igra s Rumunjskom, želi ostvariti pobjedu nakon poraza protiv Slovačke 0:1. Lukaku nije mogao pronaći put do mreže, ali trener Tedesco i dalje vjeruje u napad predvođen igračem Rome. S druge strane, Rumunjska je već priredila veliko iznenađenje pobjedom 3:0 protiv Ukrajine i nada se nastavku svoje uspješne kampanje na Euru. Tri momčadi - Rumunjska, Ukrajina i Slovačka - imaju po tri boda, dok do sada jedino favorit skupine, Belgija, nije uspjela upisati ni bod. Kiksaju li Belgijanci i danas, prijeti im ispadanje s Eura.

Raspored utakmica za 22. lipnja:

Gruzija - Češka: 15:00 HRT2

Turska - Portugal: 18:00 HRT2

Belgija - Rumunjska: 21:00 HRT2

