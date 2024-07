Damir Mišković: Kako da ga prodam Dinamu za dva milijuna eura? Pa imam ponudu od šest milijuna

Dinamo ovih dana očekuje povratak igrača koji su bili sudionici ovogodišnjeg Eura: Bruno Petković, Martin Baturina, Arbër Hoxha te novi-stari igrač Dinama Marko Pjaca. S njima će trener Sergej Jakirović krenuti u pripreme za novu sezonu.

Lijevo krilo je popunjeno, Gabriel Vidović je otišao, a Marko Pjaca došao i pridružio se Hoxhi na poziciji lijevog krila. E sad, kako popuniti rupu na desnom krilu prouzrokovanu odlaskom Japanca Takura Kaneka. Dakako, tu je Dario Špikić, ali jedan nije dovoljan.

Marin Šotiček je odbio dolazak, pa su se u Dinamu okrenuli igraču čiji bi prelazak vjerojatno bio najveći transfer u HNL-ovom ljetnom prijelaznom roku. Radi se o Rijekinom Marcu Pašaliću.

Međutim, direktor Rijeke Damir Mišković jasno je dao do znanja da Pašalić neće samo tako otići iz Rijeke, barem ne u Dinamo jer je u igri cijena koju Dinamo ne može samo tako platiti. Evo što kaže Mišković za Sportske novosti:

"Nema nikakve priče oko Marca Pašalića. Prvo, nismo dobili nikakvu službenu ponudu Dinama. Nadalje, mi imamo za Pašalića ponudu od 6 milijuna eura od jednog kluba s Bliskog istoka. Sad, hoće li on željeti otići, to je druga stvar. To je njegova odluka, nitko ga ne može prisiliti. Kako da ja prodam Pašalića Dinamu za dva milijuna eura, što se gura preko medija? Pa, ne može Rijeka prodavati igrače Dinamu za milijun ili dva kako bi oni bili zadovoljni. A što, da ja spavam s navijačima na glavi? Moram misliti na financije, što jest logično".

Odgovorio je i na pitanje o dolasku mladog Gabriela Rukavine u Rijeku:

"Ne znam... To zavisi o njemu, ne o meni. Ako ima slobodne papire onda će doći, ako nema - neće. Nema tu filozofije. Nisam ja protiv Dinama, dapače, nemam ja problema s maksimirskim klubom. No, sve ima svoje granice. Ja moram napuniti svoj budžet, a ne ispunjavati nečije "muzičke želje" preko medija".

