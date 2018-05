Tetovaža reprezentativca podijelila zemlju: Ima dublje značenje

Mir u taboru engleske nogometne reprezentacije uoči Svjetsko prvenstva u Rusiji nakratko je narušen zbog tetovaže nogometaša Manchester Cityja Raheema Sterlinga.

On se naime na društvenim mrežama pohvalio tetovažom strojnice M16 na listu desne noge.

Odmah su se na noge digle udruge koje se bore protiv korištenja vatrenog oružja.

- Tetovaža je odvratna. Raheem bi trebao biti uzor mladima, a on je odlučio veličati oružje. Trebao bi se sramiti. Tražimo da ukloni tetovažu ili ju prekrije drugom tetovažom. Ako to odbije, smatramo da bi trebao biti udaljen iz engleske reprezentacije - rekla je za The Sun Lucy Cope, osnivačica udruge 'Mothers Against Guns'.

I dok ga neki napadaju, neki ga brane, a jedan od njih je Gary Lineker.

- Tako tipično za našu zemlju da pred veliko natjecanje srozavamo moral naših igrača. Čudno je, nepatriotski i tužno - napisao je Lineker.

Kada je vidio koliko je pažnje njegova tetovaža privukla, javio se i sam Sterling.

- Moj je otac upucan kada su mi bile dvije godine. Tada sam se zakleo da nikada u životu neću taknuti oružje. Ja pucam s desnom nogom tako da tetovaža ima dublje značenje. I još je uvijek nedovršena - poručio je Sterling.