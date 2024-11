Dalić oslobodio Petkovića za Ligu nacija. Ovako bi trebao izgledati sastav Hrvatske protiv Škotske

Nepotrebno je uoči okupljanja reprezentacije zaiskrilo na relaciji Dinamo – HNS, odnosno Bjelica – Dalić. Dinamo, naime, preko predsjednika Zajeca apelira da se ozlijeđenoga Petkovića ne koristi u utakmicama sa Škotskom i Portugalom, dok izbornik rezonira logički, izdižući se kao i uvijek iznad klubaštva.

- Jedna od dobrih stvari u reprezentaciji je što igrači u nju dolaze s poštovanjem, da im je čast biti u reprezentaciji. A nekad nisu najspremniji. To je bilo s Brunom u Osijeku protiv Turske, kada je bio ozlijeđen (a igrao je 27 minuta, nap.a.). To je ono što izuzetno cijenim. Zato reprezentacija i ima uspjehe, jer ima takve odnose. i, Bruno je igrao protiv Škotske (19. min., nap.a.), pa se požalio na ozljedu uoči Poljske, i mi ga nismo koristili, poštedjeli smo ga. Bruno je sada ozlijeđen, ne trenira, meni samo nije jasno zašto igra ako ne trenira. To mi malo smeta. Ali gospodin Zajec je zvao u ime Dinama, a ja sam mu rekao što bih rekao svakom predsjedniku kluba, svakom klubu; da igrač protokolu mora doći u reprezentaciju, biti pregledan i nakon toga se donosi odluka o njemu. Oko toga nije potrebna nikakva nervoza, nikakvi komentari, jer ja donosim odluku koja je uvijek najbolja za igrača, za klub i za reprezentaciju – kazao je Dalić, koji je u poslijepodnevnim satima očekivano oslobodio Brunu ove akcije.

Permanentna upala

Prijet toga se – off the record – pojavila i reakcija Dinama, kroz koju se mogao iščitati Bjeličin rukopis. Iz Dinama neslužbeno poručuju kako Bruno ima permanentnu upalu i zbog toga ne trenira već neko vrijeme. No, to ne znači da on ne može zaigrati 15 do 20 minuta bez opasnosti od pogoršanja, i to kada je neophodno. Dakle, kada je rezultat kao u Šibeniku ili Bratislavi, onda ga se svjesno poštedi, ali kada on može pomoći kao u Gorici, onda ga je svjesno i pažljivo stavi koliko treba. U Dinamu misle kako je u interesu i kluba, i reprezentacije da se Bruno oporavi i da dođe u stanje gdje može igrati svih 90 minuta jer onda znamo koliko pridonosi cijelom hrvatskom nogometu. "Za ubuduće uvijek može nazvati trenera Bjelicu, kao što je zvao Gattusa za Durdova (nije za Durdova, već za Hrgovića, nap.a.) i dobiti sve informacije, a ne stvarati javno temu koja ne postoji. Dinamo je uvijek prvi partner reprezentacije i želi nastaviti biti", poručuju pomalo nemušto iz Dinama.

Zadnji gol u ožujku

Naime, zašto bi izbornik Dalić nekoga zvao iz Dinama oko Petkovića ako vidi da je igrač nastupao, a vjerojatno ga dobro i poznaje ako je Bruno kod njega nastupio u 42 utakmice? I zašto Dalića telefonom zove Zajec, a ne Bjelica – onaj koji je najbolje upućen u Brunino stanje?

Uglavnom, koplja se lome oko ovdje nedužnoga Brune Petkovića, igrača s 42 nastupa za vatrene i 11 pogodaka. A kakav je Brunin učinak bio u ovojesenskim nastupima u Ligi nacija? Prema Sofascoreu, u utakmicama protiv Poljske u Osijeku (1:0) i Škotske u Zagrebu (2:1) prosječno je nastupio 44 minute, nije postigao pogodak, niti asistirao – ali plus mu je sigurno izboreni slobodni udarac iz kojega je Modrić Poljacima postigao pogodak. Bio je to ključni trenutak te izuzetno teške i zahtjevne utakmice. Imao je jedan šut po utakmici, jedan uspješan dribling, jedan pretrpljeni prekršaj, 47.6 posto osvojenih duela, te prosječnu ocjenu 6.85. Dodajmo i kako je Bruno posljednji pogodak za reprezentaciju postigao u ožujku protiv Egipta u Kairu.

Daliću je stoga bilo postavljeno i pitanje za mišljenje o formi Sandra Kulenovića, u ovoj sezoni najefikasnijega hrvatskog napadača.

- Kulenović se doveo u krug naših najboljih opcija, sjajno radi svoj posao i zabija golove. Ako ovako nastavi, jako brzo će doći u reprezentaciju. Za ove dvije utakmice mislim da je dovoljno ovo što imamo. Prije dva tjedna sam donio odluku da vjerujem Kramariću, Matanoviću i Budimiru – uzvratio je Dalić, koji je na popis dodao i ime stopera Pongračića, koji za Fiorentinu ne nastupa od sredine rujna.

Nije izravno odgovorio o sustavu igre kojega će suprotstaviti Škotima, a s obzirom na nazočnost četvorice stopera, Šutala, Ćalete-Cara, Gvardiola (kojemu prijeti eliminacijski žuti karton) i Pongračića, može se razaznati da je moguć povratak na četvoricu u zadnjem redu. U tom slučaju sastav za Glasgow mogao bi biti: Labrović – Jakić, Šutalo, Gvardiol, Sosa – P. Sučić, Modrić, Kovačić – Perišić, Kramarić, Pjaca.

Kartoni prijete još i Modriću, Kovačiću, Pjaci, P. Sučiću, Mariju Pašaliću, Perišiću, i Baturini, dok suspenziju u Glasgowu odrađuje Budimir.