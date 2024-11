Slučaj Petković: Dinamo objasnio Daliću zašto je njihov napadač igrao načet protiv Gorice

Bruno Petković već dulje vrijeme vuče ozljedu, Nenad Bjelica nedavno je prozvao izbornika Dalića da bi bilo pametnije poštedjeti ga iduće dvije utakmice vatrenih, a i predsjednik Dinama Velimir Zajec kontaktirao je izbornika s istom molbom. Slučaj Petković prokomentirao je danas i izbornik Dalić.

– Dolaze igrači s velikim poštovanjem, čast im je da igraju u reprezentaciji. Nekada nisu najspremniji, tako je bilo s Brunom protiv Turske u Osijeku. To izuzetno cijenim, zato reprezentacija ima uspjehe, zbog takvih odnosa. Bruno je igrao protiv Škotske, zatim se protiv Poljske požalio na ozljedu. Doći će danas, razgovarat ćemo s njim i liječnicima. Donijet ću odluku, koja će biti, u prvom redu najbolja za igrača, pa onda za Dinamo i reprezentaciju. Ozlijeđen je, ne trenira, jedino mi nije jasno zašto igra ako ne trenira, to me smeta. Zajec me zvao, rekao sam mu, kao što bih rekao svakom predsjedniku svakog kluba, da igrač mora doći, da poštujemo proceduru, pa ćemo donijeti dobru odluku. Nije potrebna nervoza, komentari. Donijet ću najbolju odluku. To je sve što imam reći, da nije potrebna nikakva nervoza oko toga – rekao je izbornik.

Zvali smo za reakciju Dinama, a u maksimirskom klubu neslužbeno su rekli:

– Žao nam je što je Dalić pokrenuo nepotrebnu ovu temu oko Brune u kojoj je sve jasno. Bruno ima permanentnu upalu i zbog toga ne trenira već neko vrijeme. No, to ne znači da on ne može zaigrati 15 do 20 minuta bez opasnosti od pogoršanja i to kada je neophodno. Dakle, kada je rezultat kao u Šibeniku ili Bratislavi, onda ga se svjesno poštedi, ali kada on može pomoći kao u Gorici, onda ga je svjesno i pažljivo stavi koliko treba. Mogli bismo mi sada o tome kako ga je lani Dalić stavio u igru s rupturom mišića pa ga nije bilo više od dva mjeseca, ali nema potrebe. Mislimo da je u interesu i Dinama i reprezentacije da se Bruno oporavi i da dođe u stanje gdje može igrati svih 90 minuta jer onda znamo koliko pridonosi cijelom hrvatskom nogometu. Za ubuduće uvijek može nazvati trenera Bjelicu, kao što je zvao Gattusa za Durdova i dobiti sve informacije, a ne stvarati javno temu koja ne postoji. Dinamo je uvijek prvi partner reprezentacije i želi nastaviti to biti – poručili su iz Maksimira.