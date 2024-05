VIDEO Više od 100 tisuća navijača izašlo je na ulice Atene! Slavlje je trajalo cijelu noć

Olympiacos je u finalu Konferencijske lige rezultatom 1:0 pobijedio Fiorentinu te tako uzeli svoj prvi europski trofej u povijesti kluba. Do velikog uspjeha došli su pogotkom Ayouba El Kaabija u 116. minuti susreta. Velik je to uspjeh za njihovog trenera Josea Luisa Mendilibara kojem je ovo drugi uzastopni europski naslov nakon što je prošle sezone sa Sevillom osvojio Europa ligu.

Nakon pobjede uslijedilo je golemo slavlje na ulicama Atene i Pireja, lučkog grada spojenog s grčkom prijestolnicom. Prizori su tamošnjih ulica dočaravaju koliko je golemo slavlje bilo. Prema pisanju grčkih medija preko 100 tisuća navijača izašlo je na ulice kako bi obilježili ovaj povijesni trenutak.

🤩🧨 Incredible scenes in Athens after Olympiacos' win over Fiorentina in the Conference League final.

pic.twitter.com/1tmbaNJ8NO