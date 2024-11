Bjelica je izveo čudo! Nadmašio je dvije svjetske legende i Dinamu usadio pobjednički mentalitet

Bilo je i onih koji su sumnjali u ispravnost odluke Velimira Zajeca da na klupu Dinama prije 40-ak dana vrati Nenada Bjelicu, no posljednje tri utakmice plavih u Ligi prvaka pokazale su da su ti skeptici itekako bili u krivu. Dinamo, s Bjelicom na klupi, izgleda kao ozbiljan, autoritativan europski klub, potpuno drugačiji od onog kako je izgledao nakon 9:2 nokauta u Münchenu. A u tome najveće zasluge ima trener, koji je uspio razdrmati momčad i uvjeriti igrače da se mogu natjecati na najvišoj europskoj razini.

- Nećemo se zanositi, nećemo poletjeti, ali da, uvjeren sam da imamo šanse i protiv Borussije Dortmund - rekao je Bjelica nakon jučerašnje utakmice.

I vjerujte, plavi se neće prestrašiti prošlogodišnjeg finalista, dočekat će ga uvjereni da mogu barem do remija.

Prvi u povijesti

- Nije Borussija puno jača od Monaca, sve je to u pet deka - smatra trener plavih.

Nenad Bjelica u povijesne knjige Dinama upisao se već 2019. godine, kada je razbio 49-godišnje prokletstvo i odveo plave u toliko čekano proljeće u Europi, a sada se u te iste knjige upisao i kao prvi trener Dinama koji je ostvario dvije gostujuće pobjede u Ligi prvaka. I to u razmaku od samo dva tjedna! A podsjetimo, između toga na gostujuću pobjedu u Ligi prvaka plavi su čekali čak 26 godina, od davne 1998. i pobjede protiv Ajaxa koju je trenerski potpisao baš Velimir Zajec, čovjek koji je presudio kod nedavnog dolaska Bjelice.

Nenad Bjelica u ovom je mandatu već osvojio sedam bodova u Ligi prvaka, a s još pet iz sezone 2019./20. stigao je već do 12, po čemu je uvjerljivi rekorder u među Dinamovim trenerima u najjačem klupskom natjecanju. A to je uspio u svega devet utakmica. Za usporedbu, Ante Čačić također je u dva mandata vodio plave u Ligi prvaka, no u 11 utakmica osvojio je svega četiri boda. Prvi do Bjelice po broju osvojenih bodova je Velimir Zajec (7), koji ima najbolji postotak osvojenih bodova, jer je to ostvario u tri utakmice.

Zanimljivo, Dinamo je s Bjelicom na klupi osvojio 12 bodova u devet utakmica, a svi ostali treneri zajedno u 46 utakmica osvojili su tek 21 bod.

Tih Bjeličinih 1,33 boda po Dinamovoj utakmici u Ligi prvaka ustvari je nestvarno dobar rezultat. Za usporedbu, jedan Gian Piero Gasperini s Atlantom je na manjem prosjeku - 1,31 bod po utakmici u 27 koje je vodio. A još legendarniji Mircea Lucescu u 115 utakmica u LP ima prosjek od 1,19 bodova, što je dosta manje od Bjeličina 1,33, boda. Identičnih 1,33 ima Andre Villas-Boas, a samo malo bolji je Antonio Conte (1,40). Massimiliano Allegri s Juventusom je na prosjeku 1,61, dok je Diego Simeone s Atleticom na 1,70. Svi oni vodili su europske gigante...

Već se trostruko isplatio

Nadalje, zahvaljujući dvije pobjede i remiju u Ligi prvaka, Dinamo je s Bjelicom na klupi već zaradio 4,9 milijuna eura samo od Uefinih nagrada, odnosno više nego trostruko od plaće koju ima osječki trener. Pa neka netko kaže da je odluka o vraćanju Bjelice bila pogrešna.

No, lako za novac, važnije je što je Bjelica igračima usadio pobjednički mentalitet. A pobjedničkog mentaliteta ne ostaje niti ljudima u vrhuški kluba. Tako smo na dan utakmice u Bratislavi sreli ljude iz Izvršnog i Nadzornog odbora Dinama, a Saša Pavličić-Bekić prilično uvjereno rekao nam je: "Večeras dobivamo tri razlike, garantiram". Tako je i bilo, a i na prošloj utakmici pogodio je točan rezultat, 2:0 pobjedu protiv Salzburga. Možda bismo ga i prije Borussije trebali pitati za predviđanje - pa pravac kladionica! Šalu na stranu, samo želimo reći kako je val optimizma zahvatio sve ljude u Dinamu. S pravom, jer Dinamo izgleda baš europski, baš moćno.

I za kraj jedan zanimljiv podatak koji to potvrđuje - Dinamo je ove sezone u Ligi prvaka baš u svakoj od četiri utakmice zabio minimalno dva gola. Takvim dosegom, za razliku od zagrebačke momčadi, ne mogu se pohvaliti Manchester City, Real, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Atletico, Milan, Juventus, Inter, Bayern...

- Ma pustimo sad Ligu prvaka, nama je sad najvažnija subota, odnosno utakmica s Goricom - zaključio je junak ovog teksta, trener Dinama Nenad Bjelica.

