FIBA EUROPA KUP

Cibona iznenadila u Italiji i ostala stopostotna: Vukovi na korak od Top 16

Zagreb: Košarkaška utakmica KK CIbona - KK Split
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.10.2025.
u 22:44

Kod Reggiane je najbolji bio Troy Caupain s 18 poena, sedam skokova i šest asistencija

Nastavljen je pobjednički niz košarkaša Cibone u FIBA Europa kupu, ove srijede je zagrebački sastav u trećem kolu skupine J slavio kod talijanske Reggiane sa 75-73 (21-18, 18-13, 17-17, 19-25).

Od početka je Cibona bila u prednosti. Nakon prve četvrtine je vodila 21-18, a na poluvremenu 39-31. Osam poena razlike hrvatski sastav je sačuvao i na ulasku u posljednju četvrtinu u kojoj su Talijani prijetili sve do kraja. Međutim, Cibona je ostala mirna i hrabra. Odolijevala je napadima i na kraju slavila iako je Barford u zadnjem napadu na susretu promašio tricu za pobjedu Reggiane.

Žan Šiško je bio vrlo blizu 'triple-double' učinka za Cibonu. Uz devet poena imao je i devet skokova te osam asistencija. Matej Rudan je ubacio 13 poena uz sedam skokova i tri asistencije, dok je Kamaka Hepa postigao 11 poena.

Kod Reggiane je najbolji bio Troy Caupain s 18 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Cibona je sada sama na vrhu ljestvice s omjerom 3-0. Reggiana ima dvije pobjede i poraz, Dijon pobjedu i dva poraza, a posljednji je Baškimi s omjerom 0-3.

U četvrtom kolu Cibona će gostovati kod Baškimija, a dvoboj se igra 4. studenoga.

FIBA Europa kup cibona

