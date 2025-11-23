Cibona svladala Samobor, Zadar zadržao maksimalan učinak u hrvatskom prvenstvu

Iako konačan rezultat to ne otkriva, Cibona se namučila za pobjedu protiv novog premijerligaša, koji je u Draženovom domu još u drugoj polovici treće četvrtine imao dvoznamenkastu prednost. Cibona je do prvog vodstva došla tek u 33. minuti (76-74), ali je do kraja utakmice samo povećavala prednost i na kraju došla do uvjerljive pobjede. Matej Rudan je bio prvi strijelac s 19 koševa, a po 18 su ubacili Justin Roberson i Kamaka Hepa. Vigo Bart je postigao 15 poena, a Krešimir Radovčić je spojio 10 koševa i 10 asistencija. Kod Samobora je najbolji bio Luka Krajinović s 23 koša, a Dino Cinac je ubacio 18 poena i imao sedam skokova. Marijan Čakarun je završio dvoboj s 14 koševa, sedam asistencija i šest skokova.

U Zadru je domaćin vrlo brzo došao do dvoznamenkaste prednosti, ali su se Dubrovčani do kraja poluvremena vratili do izjednačenja te na početku treće četvrtine došli i do minimalne prednosti. Ipak, momčad Danijela Jusupa je već do kraja treće četvrtine došla ponovno do dvoznamenkaste prednosti koju su do kraja još povećali do najvećih +19 (83-64). Po 17 koševa i osam skokova imali su Lovro Mazalin i Karlo Žganec, koji još podijelio i pet asistencija. Krševan Klarica je ubacio 16 poena.

Najbolji strijelac Dubrovnika bio je Petar Dubelj sa 16 koševa, a deset je ubacio Mateo Tomašević. Zadar je vodeća momčad prvenstva s učinkom 9-0. Split ima 7-1, a po 5-4 imaju Samobor i Dubrovnik. Cibona i Zabok su na 5-3.