Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAGREPČANI SE NAMUČILI

Cibona svladala Samobor, Zadar zadržao maksimalan učinak u hrvatskom prvenstvu

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
23.11.2025.
u 20:28

Košarkaši Cibone u Draženovom domu su svladali Samobor s 97-82, a Zadar je zadržao maksimalan učinak pobijedivši na Višnjiku u 9. kolu domaćeg prvenstva gostujući Dubrovnik sa 83-64.

Iako konačan rezultat to ne otkriva, Cibona se namučila za pobjedu protiv novog premijerligaša, koji je u Draženovom domu još u drugoj polovici treće četvrtine imao dvoznamenkastu prednost. Cibona je do prvog vodstva došla tek u 33. minuti (76-74), ali je do kraja utakmice samo povećavala prednost i na kraju došla do uvjerljive pobjede. Matej Rudan je bio prvi strijelac s 19 koševa, a po 18 su ubacili Justin Roberson i Kamaka Hepa. Vigo Bart je postigao 15 poena, a Krešimir Radovčić je spojio 10 koševa i 10 asistencija. Kod Samobora je najbolji bio Luka Krajinović s 23 koša, a Dino Cinac je ubacio 18 poena i imao sedam skokova. Marijan Čakarun je završio dvoboj s 14 koševa, sedam asistencija i šest skokova.

U Zadru je domaćin vrlo brzo došao do dvoznamenkaste prednosti, ali su se Dubrovčani do kraja poluvremena vratili do izjednačenja te na početku treće četvrtine došli i do minimalne prednosti. Ipak, momčad Danijela Jusupa je već do kraja treće četvrtine došla ponovno do dvoznamenkaste prednosti koju su do kraja još povećali do najvećih +19 (83-64). Po 17 koševa i osam skokova imali su Lovro Mazalin i Karlo Žganec, koji još podijelio i pet asistencija. Krševan Klarica je ubacio 16 poena.

Najbolji strijelac Dubrovnika bio je Petar Dubelj sa 16 koševa, a deset je ubacio Mateo Tomašević. Zadar je vodeća momčad prvenstva s učinkom 9-0. Split ima 7-1, a po 5-4 imaju Samobor i Dubrovnik. Cibona i Zabok su na 5-3.
Ključne riječi
košarka Zadar cibona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja