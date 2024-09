Cedevitaši se na startu poskliznuli, bodovima se osladili "Sunčani" iz Domžala

Na startu nove sezone u drugoj ABA ligi, na domaćem terenu, košarkaši Cedevite Junior pokleknuli su pred Heliosom iz Domžala (79:87), momčadi koja nosi ime po bogu sunca iz grčke mitologije. A u njihovu korist prevagnuli su rutineri poput krila Mahkoviča (23 koša) i beka Špana (15 koševa, 10 asistencija).

Nakon lošeg otvaranja (1:8) i priključka ostvarenog zahvaljujući Buljanu koji je zabio devet od prvih 14 koševa Zagrepčana, dugo su se domaćini mučili da se domognu prvog vodstva. A ono se zbilo u 12. minuti (24:21)i to zahvaljujući pojačanoj obrani i seriji od 9:0. Na valu pojačane agresivnosti, nakon dvije trice Eaddyja i jedne Rašića, narančasti su se domogli i dvoznamenkaste prednosti (37:27) no taj zamah nisu znali oplemeniti. Štoviše, iskusni Blaž Mahkovič, u tri napada, iznuđuje šest slobodnih bacanja a to čini i Špan koji zabija i tricu pa se na veliki odmor odlazi sa samo "plus dva" za Zagrepčane (41:39).

Drugo poluvrijeme cedevitaši započinju s četiri promašene otvorene trice (Krajnović dvije, Buljan i Brzoja po jednu), s druge strane dalekometne šuteve pogađaju Špan i Zemljič i gosti prelaze u vodstvo (43:47).

Nove probleme za domaćine nagovijestio je Mahkovič koji je naprosto iznudio četvrti prekršaj Cedevitina najraspoloženijeg vanjskog igrača Eaddyja pa je ovaj morao na klupu. S druge strane Špan je nastavio dokazivati da je na parketu možda i najbolji španer pa je zabio još jednu tricu za gostujućih 53:58. U tom trenutku, u srdžbi zbog propusta obrane, trener cedevitaša Dino Repeša dlanom razbija poklopac prijenosnog frižidera i tako iznuđuje mali prekid što je kažnjeno jednim slobodnim bacanjem za suparnika (53:59).

U posljednju četvrtinu Repeša ulazi s petorkom - Šare, Krajnović, Rašić, Jelić, Karačić - za koju je očito mislio da će ostvariti defenzivni učinak. I ona to u čini ali samo dok stvari u svoje ruke ne preuzima Mahkovič koji uspijeva iznuditi bacanja i zabiti tricu za 61:67.

Prinudilo je to trenera domaćina da pozove minutu odmora ali ne i da mijenja igrače na parketu što s prodorom Krajnovića i tricom Rašića donosi

izjednačenje (67:67). Nažalost, suci tada čine pogrešku i ne vide prijestup slovenskog igrača iz kojeg napada Kosi zabija tri koša (dvicu i bacanje).

U završnih pet minuta Repeša ulazi sa iskusnih centrom Sobinom i američkim bekom Eadyjem koji zabija tricu (70:72). Nažalost, Cedevita Junior nije među svojim vanjskim igračima imala rutinera poput Mahkoviča koji čita igru i kažnjava rupe za koš i dodatno bacanje (72:76). I ne samo to, nego zabija još i tricu i dodatno bacanje (75:80) te na isteku 39. minute asistira Urbini za prijelomnu tricu (75:83) i potvrdu gostujućih bodova.

Štoviše, Domžalci su kući otišli s "plus osam" (79:87) a u skupini od četiri momčadi, iz koje smo dvije idu dalje, mogla bi odlučivati i koš-razlika.

U sastavu domaćina, po statističkoj valorizaciji, najveću vrijednost igre ostvarili su krilni-centar Buljan (15 koševa) i centar Sobin (10 koševa, 7 skokova) a dvoznamenkasti su bili još i braniči Eaddy (13 koševa) i Krajnović (13 koševa, 6 asista) te centar Karačić (13 koševa).

- Utakmica je bila u egalu do dvije minute prije kraja kada je Mahkovič zabio tricu i dodatno bacanje. Malo smo ispali naivni u obrani na njemu jer ne pamtim kada je suparnički igrač izvodio 18 bacanja pri čemu se ne smijemo vaditi na sudački kriterij. Imali smo nervozni početak no klupa je donijela dobru energiju. Kada smo poveli 37:27 trebali smo stati na loptu, što smo i tražili, no pokoji ishitreni šut i koji faul u bonusu je doveo Helios u rezultatski egal i tako je bilo sve do dvije minute prije kraja susreta - ustvrdio je trener cedevitaša Dino Repeša.

- Ponosan sam na ove momke, borili su se svih 40 minuta, uz tek pokoju slabiju minutu. Ja sam prezadovoljan energijom i to je ono što tražim - kazao je trener Heliosa Jure Močnik.