Cedevita opet u elitnom rangu hrvatske košarke!

U utakmici inteziteta kakvog se ne bi postidjele niti najjače momčadi HT Premijer lige, košarkaši Cedevite Junior pobijedili su Dinamo (82:78) i tako izborili pravo nastupa u najjačem rangu domaće klupske košarke. Tako je nova Cedevita (stara je preselila u Ljubljanu), kao potpuno novi klub, ponovo dospjela u elitno društvo.

Bila je to majstorica - posljednja utakmica u seriji na dvije pobjede - koja je odlučivala tko će na ljetni raspust a tko će morati razigravati s pretposljednjim premijerligašem. A kako je to, u ovom slučaju, Dubrava Furnir bit će to teško premostiva prepreka.

Nakon što su drugu četvrtinu dobili sa 15 koševa razlike, i na veliki odmor otišli sa "plus 9", izgledalo je da su izravnom ulasku u HT Premijer ligu puno bliži dinamovci. Tim više što cedevitaši nisu imali ni igru koja obećava i što su dinamovci igrali ljepšu košarku. No, onda se nešto dogodilo u svlačionici momčadi koja je sezonu otvorila sa 17 uzastopnih pobjeda i završila na ligaškom vrhu sa samo dva poraza.

- Teško se u ovakvim utakmicama pronaći, a mi smo pronašli energiju u obrani. Gubili smo na poluvremenu devet koševa i ovo nije bilo lako izvući - zborio je Cedevitin kapetan David Ušić, igrač s najvećom valorizacijom u sastavu pobjednika (17 koševa,8 skokova).

A on je vrlo kvalitetnog partnera imao u drugom-krilnom centru Stipi Krstanoviću (18 koševa, 7 skokova, 3 krađe), važne koševe postizao je Sven Smajlagić (15 koševa, dvica za 78:75) a najvažnije je zabio iskusni Karlo Vragović (16 koševa). Naime, negdašnji Cibonin i Zadrov branič pogodio je dvicu za 76:75 te četiri bacanja u penal-završnici odnosno u posljednjih 20 sekundi:

- Tijekom utakmice me baš i nije služio šut, kao da je netko začarao ove koševe. No, nisam odustao, volim ovakve trenutke i znao sam da će doći i moj trenutak.

Upravo je Karlo, uoči početka drugog poluvremena, održao mini igrački time-out.

- Ipak sam ja tu bio najiskusniji. Osjetio sam da trebam okupiti momke. Znam kako su teško trenirali cijelu sezonu jer sam to osjetio u ovih mjesec i nešto dana koliko sam s njima. Samo zajedništvom i pozitivom smo se mogli vratiti u igru. A u nastavku smo igrali kao jedan.

Malo je nedostajalo pa da ni to cedevitašima ne bude dovoljno jer u posljednjih 90 sekundi Jurič je promašio tri šuta (dvije trice).

- U posljednja dva napada mi smo promašili dva otvorena šuta, a oni su jedan pogodili i izvukli slobodna bacanja i tu su prelomili. To je finale, nama je lopta iscurila, njima je ušla no i da smo mi pobijedili bilo bi zasluženo. Moji dečki su pokazali kolektivni duh, silan karakter, borbenost i želju pa sam na njih jako ponosan - kazao je trener Dinama Milan Ličina dodavši da su prvoligaški finale igrale dvije momčadi koje mogu igrati HT Premijer ligu.

A do nje će Dinamo pokušati doći preko Dubrave što će za Garafolića (21 koš), Juriča (14), Maljića (14), Radmana (9), Delića (8) i društvo biti vrlo težak zadatak.

- Ta serija nam kreće već za tri dana i neće tu biti problem energetskog nego psihološkog pražnjenja. Jer, dečki su malo psihološki potonuli pa ih moram pokušati dići. Proliveno mlijeko se ne može pokupiti, moramo to što prije zaboraviti.

Slično bi, zacijelo, rezonirao i njegov mlađi, ovaj put sretniji, kolega Marko Trninić koji je imao težak zadatak nakon izgubljene druge utakmice finalne serije.

- Mi smo do te utakmice Dinamo pobijedili četiri puta i igrači kao da su očekivali da se i peta pobjeda zaredom podrazumijeva, da će doći sama od sebe. No, ja sam znao da je jako teško očekivati da se taj niz neće prekinuti. Stoga je taj poraz bio veliko razočarenje i nije bilo lako momčad psihički pripremiti.

A gledali smo utakmicu visokog inteziteta.

- Igralo se tako čvrsto i s toliko emotivnog naboja jer je ulog bio velik. Čestitam svojim igračima na cijeloj sezoni, a pogotovo na drugom poluvremenu ove majstorice koju smo dobili obranom. Na kraju smo se zatvorili u šest igrača, drugo poluvrijeme smo odigrali sa skraćenom rotacijom, jer sam shvatio da jedino obranom možemo dobiti ovu utakmicu. Krenuli smo preuzimati, umarati suparničke igrače i na koncu smo drugo poluvrijeme dobili sa 14 koševa razlike.

Triniću je ovo prvi seniorski trofej.

- Ja sam kao seniorski trener počeo raditi prošle sezone koja nije dodvršena. Ovo je moja prva potpuna seniorska sezona i odmah prvo mjesto što mi pričinja veliko zadovoljstvo, no kao i uvijek za to su zaslužni igrači, a tek onda ja.

Zaslužan je i onaj (direktor Zebić) tko je odlučio dovesti Vragovića jer je on svoje, za što je doveden, na koncu ipak odigrao. A Karlo je, nakon svega, imao zanimljivu gestu. Naime, zaputio se prema kutku dvorane u kojoj su bili prijatelji Dinama (zapravo BBB-ovci) i iz kojeg pravca je stizalo navijanje protiv njega.

- Ja znam te ljude s Dinamove tribine. Navijač sam Nogometnog kluba Dinamo, odrastao sam na Sjeveru, iz Dubrave sam. Mi sada jesmo bili na suprotnoj strani, no mi još uvijek navijamo za isti nogometni klub.

