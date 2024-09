Brazilska reprezentacija u velikoj krizi, ali izbornik je optimističan: idemo u finale

Brazilska nogometna reprezentacija najtrofejnija je u povijesti svjetskih prvenstava s pet osvojenih svjetskih prvenstava. Međutim, već duže vrijeme to se uopće ne vidi. I to duže vrijeme traje još od - 2002. godine. Tada su u Japanu i Južnoj Koreji osvojili svoje zadnje Svjetsko prvenstvo svladavši Njemačku u finalu 2-0 na krilima Ronalda.

Međutim, od tada ne samo da nisu osvojili trofej, nego nisu osvojili ni medalju. Samo jednom došli su do polufinala i na kraju završili četvrti, na domaćem terenu 2014. godine. Tada su ih u polufinalu razbili Nijemci 7-1, pa za treće mjesto Nizozemci 3-0. U to vrijeme vjerojatno su bili ovisni o Neymaru koji je u četvrtfinalu protiv Kolumbije doživio ozljedu leđa nakon koje je ostatak turnira mogao samo odgledati. Na ostala četiri natjecanja ispali su u četvrtfinalu, a najsvježije ispadanje bilo je protiv Hrvatske u Kataru od kojeg se neki igrači ni do danas nisu oporavili.

Za razliku od europskih reprezentacija koje će kvalifikacije za SP 2026. početi tek u proljeće, na ostalim kontinentima kvalifikacije su u jeku, pa tako i u Južnoj Americi, a o kakvoj se krizi svjetskog nogometnog velikana radi, govori i podatak da su u kvalifikacijama četvrti i da u sedam utakmica imaju samo - 10 bodova! Da FIFA nije povećala broj reprezentacija s 32 na 48, sad bi Brazilci bili samo bod ispred reprezentacije koja bi išla u dodatne kvalifikacije, a to je trenutno Venezuela. Na netom završenoj Copa Americi ostvarili su samo pobjedu protiv Paragvaja, a ispali su od Urugvaja na penale u četvrtfinalu. Eto tolika je kriza u Brazilu.

Ipak, iako mu se nakon njegove izjave u Argentini vjerojatno grohotom smiju, izbornik Dorival Junior je poprilično optimističan:

"Ne brinite se i slobodno snimite ovo što ću reći. Brazil će 2026. igrati finale Svjetskog prvenstva. Da, bit ćemo sigurno u finalu", tvrdi brazilski izbornik.

Od 9. prosinca 2022., kad smo ih izbacili sa SP-a, sve im je krenulo nizbrdo. S obzirom na stanje u reprezentaciji, ovo je, najblaže rečeno, vrlo hrabra izjava. U noći s utorka na srijedu će u 2 i 30 igrati u gostima protiv Paragvaja u sklopu osmog kola kvalifikacija za SP.