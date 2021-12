Božićni 'triple-double' Kembe Walkera u pobjedi nad Atlantom

U prvoj utakmici božićnog programa NBA lige košarkaši New Yorka su u Madison Square Gardenu svladali Atlantu 101-87.

Cijelu utakmicu New York je vodio protiv oslabljene Atlante koja je još jedan dvoboj odigrala bez brojnih važnih igrača koji se nalaze u zdravstvenom i sigurnosnom protokolu. Utakmica je usmjerena od samog starta, od 19-3 za New York na početku dvoboja.

Unatoč tome Atlanta se dobro držala tijekom većeg dijela susreta, ali nije ugrozila blagdansko slavlje u New Yorku.

Foto: Wendell Cruz/REUTERS Dec 25, 2021; New York, New York, USA; New York Knicks forward Julius Randle (30) is greeted by congratulated by guard Kemba Walker (8) after making a three point shot in the third quarter against the Atlanta Hawks at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Wendell Cruz-USA TODAY Sports Photo: Wendell Cruz/REUTERS

Kemba Walker je za New York ispisao božićni 'triple-double' s 10 poena, 10 skokova i 12 asistencija premda je imao vrlo loš šut (3-12 iz igre, 2-9 za tri poena). Najbolji u domaćim redovima bio je Julius Randle s 25 poena i 12 skokova, dok je 15 poena dodao Francuz Fournier.

Po 20 poena su za Atlantu postigli John Collins i Delon Wright, s tim da je Collins imao i osam skokova, dok je Wright za tri poena gađao 4-5.

Ove su se dvije momčadi dodatno približile jedna drugoj na ljestvici Istočne konferencije. Atlanta ima omjer 15-17, a New York 15-18.