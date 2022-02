Bjelica je pročitao najslabiju kariku Dinama, a plavi su kiksali na najbitnijim faktorima

Nedjelja je u osječkom Gradskom vrtu bila jedan uistinu poseban dan za žitelje glavnog grada Slavonije i sve ostale ljubitelje Osijeka. Samo 11 kola prije kraja Prve HNL Osijek je u svojim retro dresovima pobijedio Dinamo 1:0 i na svoj 75. rođendan te u svojoj tisućitoj HNL utakmici skočio na čelo prvenstvene ljestvice. Jubileji, sjajna atmosfera i sama važnost utakmice većinom je pridonijela više cjelokupnoj prigodi nego li sama događanja na terenu.

Naravno, takvo što smo i očekivali. Bjelica je promijenio formaciju u 3-4-2-1 (odnosno 5-4-1) i tako pokušao zgusnuti sredinu, a i kontrirati Kopića 'poziciju za poziciju' budući da su gosti samo tri dana prije igrali protiv Seville pa je Bjelica tu planirao dobiti u pogledu energije. Uz to, čini se da je ključna riječ u Osijekovoj svlačionici prije ovog susreta bila agresivnost. Osim Dinamovog znatno većeg posjeda i broja dodavanja (što je poprilično zanemarivo budući da je taj posjed većinom bio pasivan), jedina statistička kategorija u kojoj se nakon susreta vidi očita razlika između ova dva kluba je ona prekršaja (17 Osijek, 8 Dinamo), i za ovaj izrazito podjednak susret taj je broj bio ključan, čega je svjestan i sam Bjelica.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 27.02.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 25. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo. Mislav Orsic Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

- Čestitao bih svojim igračima i navijačima na velikoj podršci. U izjednačenoj utakmici iskoristili smo grešku Dinama i pobijedili. Možda smo mi uložili malo više energije, oni nam nakon Seville nisu mogli parirati u agresivnosti. Sretni smo zbog pobjede, ali ovo je samo momentalna situacija. Dinamo ima utakmicu manje, još se puno toga može dogoditi - rekao je sretni, ali i oprezni strateg Osijeka.

Od velikih prigoda tijekom egal rezultata eventualno valja izdvojiti pokušaj Petkovića glavom u 20. minuti na sjajan ubačaj Petra Bočkaja, koji osim tog centaršuta nije odigrao dobru utakmicu, vidno je na njega utjecala glasna i bijesna osječka publika koja je gromoglasno zviždala svaki put kad je donedavni igrač Osijeka primio loptu. Osim tog pokušaja i Osijek i Dinamo su stvorili nekoliko poluprilika iz daljine, ali to za Ivušića i Livakovića nije bio nikakav problem.

Mnogima je tijekom velikog dijela susreta čak bilo zanimljivije gledati okršaj navijača na tribinama. Prvo je u 20 minuti zasjala krasna Kohortina rođendandska koreografija za Osijek uz vatromet, zatim su BBB-ovci izvjesili transparent "75 godina na dnu, sanjajte titulu", da bi Kohorta uzvratila s transparentom "Čuvari zagrebačke časti milijune vole krasti". Kasnije su i jedni i drugi počeli s bakljadom (zbog bakljade BBB-a utakmica dvaput i prekinuta), ali i s ukrajinskim zastavama te porukom podrške za zemlju pod ruskom agresijom. Na terenu bi se tu i tamo u međuvremenu nešto dogodilo, no bez velikih i pravih prigoda.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 27.02.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 25. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Ključni potez je napravio trener Osijeka u 73. minuti nakon što je Dinamo preko Oršića iz slobodnog udarca drugi put na susretu nešto ozbiljnije zaprijetio. Napravio je Bjelica tri izmjene te promijenio formaciju u 4-2-3-1, a gromoglasno je pri ulasku u igru pozdravljen debitant Kristijan Lovrić. Međutim, zasjala je druga izmjena, povratnik u Osijek Antonio Mance koji je već drugo kolo u nizu zabio pobjednički pogodak za bijelo-plave i opravdao Bjeličino povjerenje kao 'džoker s klupe'. U 77. minuti je najbolji igrač utakmice Laszlo Kleinheisler na desnoj strani borbeno došao do pozicije za ubačaj i ubacio, a Mance se vrhunski snašao između Dinamovih stopera Šutala i Theophilea te iz neposredne blizine matirao Livakovića za erupciju oduševljenja. Mance je prošle polusezone bio član njemačkog drugoligaša Erzgebirge Auea, a nakon lošeg perioda u Njemačkoj, Bjelica je i dalje vjerovao u njega.

- Hvala šefu što me vratio u ekipu kad sam raskinuo s klubom u Njemačkoj. Dečki su odigrali jako dobro, čestitam svima na tome. Prvi smo na ljestvici? Ne zvuči loše, prvi smo, ali ima još dosta utakmica do kraja - rekao je junak Mance nakon utakmice.

Dinamo je do kraja susreta pokušao doći do izjednačenja na silu, ali disciplinirani Osijek predvođen kapetanom Škorićem otklonio je sve opasnosti.

- Treba Osijeku čestitati na pobjedi. Baš je u detalju utakmica otišla na drugu stranu. Moji igrači su išli punom snagom, Osijek je iskoristio svoju prilku i to je to. Mi smo u prvom poluvremenu držali situaciju i kontrolirali utakmicu, htjeli smo u drugom pojačati pritisak, ali nismo uspjeli. Moramo biti maksimalni i pravi u nastavku sezone. Sada nemamo europskih utakmica, malo ćemo se osvježiti i vjerujem da ćemo biti dobri. Apsolutno vjerujem da ćemo biti prvaci, to je klupski cilj - rekao je trener Dinama Željko Kopić.

