Dinamo može juriti kao protiv Seville i u HNL-u, ali mu treba jedan bitan faktor

Nakon odlične Dinamove igre u utakmici sa Sevillom, mnogi su se zapitali kako je moguće da su plavi tako dobro igrali protiv druge momčadi Primere, a ne mogu pobijediti Lokomotivu ili se muče igrajući s Istrom i Goricom. Dio odgovora zasigurno leži i u atmosferi na stadionu. Plavi su u četvrtak imali fanatičnu podršku s tribina na kojima se zbog epidemioloških i ostalih razloga našlo nešto manje od 10 tisuća navijača, koji su doslovno nosili svoju momčad. Igrači u takvim uvjetima lete terenom, daju maksimum svojih mogućnosti, a onda se to odrazi i na jednom takvom velikom rezultatu. Kad bi tako igrao i protiv Lokomotive, uz dužno poštovanje prema kvaliteti družine s Kajzerice, hrvatski bi prvak uvjerljivo pobijedio.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 24.02.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Uzvratna utakmica sesnaestine finala UEFA Europske lige, GNK Dinamo - FC Sevilla. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

I ne, to ne znači da se igračima Dinama ne da igrati protiv lokosa ili Istre, već taj impuls s tribina iz svakog igrača izvlači nešto posebno. Ma već i prije same utakmice, kad čuju da vlada euforija, da se traži ulaznica više, pretvaraju se u lavove. I baš zato se Zagreb treba probuditi i u HNL-u jer je igračima to potrebno. Ako je prijašnjih godina izgovor bio da je prvenstvo nezanimljivo, da je Dinamo prvak već nakon Gospe, sada nije takva situacija. HNL nikad nije bio napetiji, čak četiri momčadi bore se za naslov prvaka i svakoj od njih itekako je potreban svaki bod. U Splitu je euforija na vrhuncu, da nema pandemije uopće ne treba sumnjati da bi svaki put stadion bio prepun, Osijek i Rijeka također su nošeni na krilima publike, a to svakako treba i Dinamu. Svaka čast onima koji dolaze, kako je novinar Blažičko nedavno rekao, Boysi su shvatili koliko je ovo bitan trenutak za momčad i njihova podrška je glasna, ali žele li svoju momčad nositi prema naslovu, i ostali se trebaju probuditi. Teško je shvatiti zbog čega se u situaciji u kojoj se njihova momčad grčevito bori za svaki bod u prvenstvu, na utakmici protiv Lokomotive okupi tek nešto više od 1000 gledatelja. U utakmicama protiv Seville dečki u plavom pokazali su da zaslužuju svesrdnu podršku. Nije li i Mislav Oršić zaslužio da mu se nakloni nakon što je odbio milijunsku plaću u Premiershipu i ostao u Zagrebu kako bi svojoj momčadi pomogao u ovoj velikoj borbi.

Bilo bi lijepo da u završnici prvenstva i Dinamo i Hajduk i Osijek i Rijeka imaju pune stadione i euforiju uoči svake utakmice, a onda neka na terenu pobijedi bolji.