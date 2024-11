Bjelica je pred zidom: Povući će potez kojeg mnogi zazivaju, čini se da nema drugog izbora

Ode li kojim slučajem Hajduk na plus 10, dogodi li se, kojim drugim slučajem i pobjeda Rijeke u Puli... Ne zvuči dobro iz perspektive Dinama, nije li tako? Utakmica u Šibeniku, danas od 18 sati mogla bi u nekim kombinacijama biti i ključna u ovosezonskom HNL-u. Istina, tek je trećina prvenstva, daleko je i ona prava zima, a kamoli proljeće koje će opet donijeti odgovore na sva pitanja, ali...

Ne možemo se oteti dojmu da je Dinamo pred određenim zidom. Još prije tjedan dana sve je izgledalo tako lijepo, pobjeda u Salzburgu dala je krila plavima i prebrisala onaj remi u Puli, a onda... Bolnih, teško probavljivih 2:4 na Maksimiru od Osijeka i povratak na tvorničke postavke. Ako postoji gostovanje na koje ne bi htjeli ići u ovom trenutku, onda je to svakako Šibenik.

Nenadu Bjelici danas sigurno neće pomoći Ivan Nevistić i Bruno Petković. Prvi vratar i udarna špica hrvatskog prvaka nisu ni doputovali s momčadi u Dalmaciju iz koje se plavi autobus pošto-poto želi vratiti s bodovima. Nema ni Josipa Mišića, centralne figure u veznom redu zbog suspenzije poradi akumuliranih žutih kartona, a veliko je pitanje hoće li danas zbog lakše ozljede moći nastupiti Martin Baturina. Tri sigurno, a možda i četiri izostanka...

Koliko god teško bilo, Bjelici je jasno da uoči Šibenika nema što kemijati. Jasno je da će na gol opet iskusni Zagorac, a u sredinu vjerojatno Marko Rog ili Ademi. No, pravo je pitanje i u kakvoj će formaciji trener Dinama danas odlučiti izvesti momčad. Hoće li to biti s četvoricom ili pak s trojicom odostraga.

Ako Bjelica odluči na teren poslati sastav s HNL-formacijom, odnosno onom koja igra u 4-2-3-1, za pretpostaviti je da će mjesto Martina Baturine na "desetki" zauzeti Luka Stojković. On je do sada ove sezone samo dva puta krenuo u početnih 11 te još uvijek čeka punu, pravu priliku nakon sezone koju je izgubio zbog ozljede. Potez njegovog uvođenja i davanja prilike Stojkoviću mnogi već dugo zazivaju. Htio to Bjelica zapravo ili ne, danas bi za Stojkovića mogao biti - taj dan.

Pod pretpostavkom da Baturina ne igra ili da uđe tek u nastavku, danas bismo mogli vidjeti Dinamo u sastavu koji još nikada nije igrao zajedno. Rog i Sučić u sredini, Pjaca i Hoxha na stranama, Stojković i Kulenović centralno. U drugoj varijanti, onoj 3-5-2 sve bi funkcioniralo s istim igračima, Bernauer bi uz Theophilea i Torrentea bio na stoperu, a Pjaca i Kulenović dva poravnata napadača.