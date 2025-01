Bivši hrvatski izbornik otkrio preuzima li veliki europski klub: 'Nema se tu što reći'

Nije tajna da bi njemački velikan Borussia iz Dortmunda na njihovu klupu volio dovesti neko veliko trenersko ime. Nakon avanture s bivšim igračem Nurijem Sahinom donesena je odluka da će sljedeći čovjek za kormilom biti neki kapitalac. Nakon četiri poraza u nizu žuto-crni su krenuli u restrukturiranje stručnog kadra, a na vrhu popisa želja je i bivši hrvatski izbornik Niko Kovač.

Kovač ima svježe iskustvo iz Bundeslige, iako je od njegova otkaza u Wolfsburgu prošla već gotovo godina dana. Vodio je i Bayern i Eintracht iz Frankfurta pa jako dobro zna što ga čeka ako iz BVB-a odaberu baš njega. A bivši njemački reprezentativac Dietmar Hamman u svojoj je kolumni za njemački Sky naveo da bi na klupi Borussije volio vidjeti baš Kovača.

- Volio bih vidjeti Kovača u BVB-u jer vjerujem da je momčadi potrebna čvrsta ruka. Predugo joj se dopuštalo da se izvlači s nekim stvarima. Postojale su jake struje protiv Edina Terzića, najuspješnijeg trenera posljednjih godina, koji je prošle sezone došao do finala Lige prvaka. Igračima treba trener koji poduzima akciju i donosi bezuvjetne odluke, a vjerujem da bi upravo Kovač to i činio. Ne bih doveo trenera za sljedeće dvije i pol - tri godine, već bih ga pitao hoće li preuzeti klub do kraja sezone, pričekati, vidjeti što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana pa odluku donijeti na proljeće - napisao je Hamann.

No, Niko Kovač je otkrio da ga iz Borussije još nisu kontaktirali.

- Nema se tu što za reći, nitko me nije kontaktirao, niti sam s ikime pričao. Neovisno o ovoj temi, ja sam tip koji traži i treba izazove. Već devet mjeseci nisam ništa radio, ali doći će vrijeme kada ću opet nešto raditi - rekao je Kovač.