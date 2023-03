Bivši dopredsjednik HNS-a: Mamićevci i antimamićevci su bili ista ekipa. To je ispod svake razine

Bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković komentirao je Dinamovu Skupštinu koja se u četvrtak održala u zagebačkom hotelu Sheraton. Podsjećamo, na njoj se odlučivalo o novim članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, ali je nakon dva sata sjednica prekinuta jer su 33 člana skupštine sklona Zdravku Mamiću napustila sjednicu. Ostalo je 37 zastupnika, a kvorum je 41 nakon čega je predsjednik Mirko Barišić ustvrdio kako nema kvorum.

- Pobjeda nije odnesena, ali ovo je veliki korak prema tome. Vidjeli smo da Barišić ima najviše glasova. Mislim da je ovo Mamićev kraj u Dinamu. Događa se u iduća dva mjeseca - rekao je sportski urednik Večernjeg lista Karlo Ledinski, s kojim se složio naš novinar Robert Junaci, ističući kako je pad Zdravka Mamića vjerojatan jer 'njegove Skupštine više nema'. Dakle, tzv. antimamićevska struja može biti zadovoljna ishodom, usprkos tome što se nije stiglo dalje od prve točke dnevnog reda. Izvršni i Nadzorni odbor su raspušteni, ali ostala je na dužnosti Uprava i Mirko Barišić kao predsjednik kluba.

Brleković je Skupštinu analizirao u emisiji Sport nedjeljom, u kojoj je istaknuo kako između antimamićevaca i mamićeva nije bilo razlika.

28.11.2010., Zagreb - Nogometni savez Zagrebacke zupanije na sjednici Izvrsnog odbora odlucio je podrzati Igora Stimca u utrci za novog predsjednika HNS-a. Tajnim glasovanjem za Stimca je glasovalo 11 clanova odbora dok je Vlatko Markovic dobio samo 3 glasa, izvijestio je predsjednik Nogometnog saveza Zagrebacke zupanije Ivan Brlekovic. rPhoto: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

- To je sve bila ista ekipa. Sad su odjedanput jedni postali mamićevci i kriminalci, a ovi su postali rosno cvijeće. To je ispod razine ljudskog dostojanstva. U politici postoje situacije kad skupština određenog tijela raspusti samu sebe i raspišu se izbori za ustavotvornu Skupštinu. E, to je potrebno Dinamu. Neka se raspuste i pripreme novu izbornu skupštinu gdje bi se izabrao novi statut, novi akti, novi pravilnici i da sve krene ispočetka - rekao je.

Tvrdi da je Dario Šimić, koji je dan prije postao član Uprave, u istu imenovan na nelegalan način.

- Uza sve poštovanje prema njemu, ponovno tvrdim da je imenovan na nelegalan i nelegitiman način. To jest, na sjednici Izvršnog odbora koji nije imao kvorum. Takvo imenovanje pravno ne stoji, ma što god iz toga proizašlo. Isto će tako biti ako jesu imenovani neki novi članovi uprave. Ponavljam, izvršni odbor Dinama ima 13 članova. Kvorum, minimalni broj s kojim on može raditi i donositi legalne i legitimne odluke je sedam članova Izvršnog odbora - kazao je pa se dotaknuo člana IO Nikole Hanžela:

- Jedan od tih sedam članova, sedmi član je čovjek koji je pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal. Konkretno, za kazneno djelo zlouporabe položaja u gospodarskom poslovanju. A to znači da je po Zakonu o sportu, koji je bio na snazi do 31.12.2022., u svezi sa člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima, 2022. po sili zakona njemu prestao mandat. Točka. Tu daljnje rasprave nema - zaključio je Brleković.