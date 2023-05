Bišćan otkrio nepoznati detalj: Standardni igrač nastupao je pod temperaturom nekoliko utakmica

Novi/stari hrvatski prvak Dinamo na Poljudu je osigurao naslov prvaka pa do kraja sezone može igrati potpuno rastrećeno i bez pritiska, bit će to prilika da Igor Bišćan pruži priliku mlađim igračima te onima koji su uglavnom boravili na klupi. Za vikend u nedjelju od 17 sati gostuju kod Osijeka, ali daleko od toga da će to biti revijalna utakmica.

- Očekujem zahtjevnu utakmicu, Osijek je u borbi za Europu. Sad su nakon dva pozitivna rezultata podignuli samopouzdanje. Imaju kvalitetu i oni rezultati koji su prije bili nisu u skladu s kvalitetom igrača koje imaju. Dolaskom novog trenera došli su i rezultati. Očekuje nas ekipa koja je u uzlaznoj putanji, ima veliki motiv, bit će zanimljiva utakmica. Nadamo se tri boda - kazao je Bišćan.

- Mi se fokusiramo na sebe, nas bi se trebalo pitati sve u svakoj utakmici u HNL-u, uz svo dužno poštovanje svima drugima. Kako smo osigurali naslov, možemo probati neke stvari i isprobati neke igrače, To ćemo raditi - rekao je trener plavih i otkrio kako je Dino Perić nekoliko utakmica igrao pod temperaturom kako bi pomogao suigračima.

- Dino Perić je nekoliko utakmica igrao pod temperaturom na svoj zahtjev i tako pomogao momčadi u borbi za naslov. I momčad i trener to jako cijene. Nalazi u krvi nisu bili najbolji nakon toga, pa smo ga odmorili za Hajduk, vraća se polako sve u normalu, ali nema potrebe riskirati da igra, pa zato ne konkurira sutra.