Bio je najveći tragičar Hajduka, a sad je nezaobilazan. 'Masakrirali su ga, mnogi to ne bi izdržali'

Kada je Anthony Kalik u 62. minuti utakmice protiv Šibenika efektno zabio svoj prvi gol za Hajduk ove sezone, bio je najsretniji igrač na Poljudu te večeri. Prvijenac veznjaka koji cijeli život čeka da se dokaže u Hajduku bio je projekcija cijelog njegova putovanja i karijere kakva se rijetko dogodi. Igrač koji je pretrpio uvjerljivo najviše kritika i uvreda među navijačima Hajduka sada je igrač bez kojeg ovaj Hajduk ne želi počinjati utakmice.

"Dolje će te pojesti"

Od prvog treninga u Splitu Kalik, Australac korčulanskih korijena, koje vuku njegovi roditelji, postaje jedan od najstandardnijih igrača kod Gennara Gattusa. Uloge u koje ga je stavljao sručile su tešku paljbu prema Kaliku te su se preispitivale sve njegove greške i mane koje je pokazivao na krilu, gdje ga je Gattuso dugo forsirao. Iako više nije igrač koji pred sobom ima vrijeme i prostor za napredak i teško će se probiti jedan na jedan, a i nedostaju mu egzekucijske vrline, on je potreban Gattusovu Hajduku upravo takav kakav jest, igrač silne energije, dinamičan, borben i predan trenerovim idejama.

Često će se zbog njegovih poteza navijači iživcirati, a neki će se i sažaliti kad vide u kakve ga situacije Gattuso dovodi. To je pitanje i osobnog doživljaja – jadranski derbi nedavno je na Rujevici nekima bio očajan, dosadan i kataklizmičan za kompletan hrvatski nogomet, dok su neki u tom tvrdom nadmetanju Rijeke i Hajduka na sredini terena i duelima u koje su igrači ulazili dobili potpuno drukčiji dojam te utakmice. A tu je Kalik obavio jako puno posla, iako je to najčešće onaj grubi dio koji gledatelj ne vidi. Nakon Rijeke Gatusso je održao govor o vrijednosti Kalika i stao u njegovu zaštitu.

U idućoj utakmci, Kalik je letio po terenu.

Savršeno je razumljiva bila njegova reakcija kada je nakon gola Šibeniku rekao kratku prostotu. Bilo je to najiskrenije što je mogao kazati, u dvije riječi stala je cijela sezona i sve što je prošao. Od najžešće kritiziranog igrača, krivca i tragičara do ovacija krcatog Poljuda.

– Volio bih da je to početak jedne serije – rekao je nakon utakmice Kalik koji nije mogao skinuti osmijeh s lica.

– Ovacije su bile predivne i presretan sam što sam to doživio. Drago mi je i što sve bolje igramo, mislim da smo na dobrom putu. A ja mogu raditi što god trener od mene treba, pa i stati na gol - poručio je.

Potez karijere s Goricom: Može li Kalik to nadmašiti?

Njegova priča počinje upravo u u Hajduku, u koji je došao kao 18-godišnjak iz Central Coast Marinesa. Nije se nametnuo i krenuo je po posudbama, od Sydneya do Rudeša. Prije četiri godine iz Hajduka je otišao u Goricu, u kojoj se profilirao kao nezamjenjiv igrač u srcu terena i iduće godine odigrao je dotad najbolju sezonu u karijeri, zabio je sedam golova u 27 utakmica i pet put se upisao kao asistent.

Trener mu je bio i Samir Toplak, s kojim razgovaramo o Kalikovoj transformaciji.

– Kalik nije nikad pokazivao predispozicije igrača za najveće stvari, savjetovao sam mu da ne ide u Hajduk kada su prvi put po njega došli, rekao sam mu: "Dolje će te pojesti." Konkurencija je u Hajduku bila jaka, a on je znao da ide dolje samo da bude jedan od igrača za rotacije. Ali njegova ljubav prema Hajduku, to je posebno, to se ne može opisati. On je neizlječivi hajdukovac i presretan sam što je doživio ovacije na Poljudu, to je velika i posebna stvar.

Dirljiv moment komentirao je i Joško Jeličić, rekavši da je malo tipova i igrača koji su u stanju izdržati ovo što je izdržao Kalik.

Trebalo mu više od 80 utakmica i sedam različitih trenera da dobije pravo priznanje u Hajduku i postane trenerova produžena ruka na terenu.

Iz prvih 11 istisnuo i Pukstaša

Kalik je u Hajduku iskoristio povoljan trenutak, no Gattusova uloga sigurno je jedna od ključnih na njegovu putu od igrača za rotaciju do najstandardnijeg u prvoj momčadi. Uostalom, Kalik je iz prvih 11 istisnuo i Rokasa Pukštasa, igrača na kojem Hajduk očekuje kako će zaraditi 10 milijuna od transfera. No, najvrjedniji eksponat kluba trenutno je udaljen iz momčadi zbog kršenja pravila i treniranja izvan zacrtanog plana, a njegov izostanak gotovo da se nije osjetio u igri Hajduka. U svakoj idućoj utakmici, Gatutsov Hajduk se diže i korigira.

Kalik je važan dio tog procesa.

- On jne igrač kojem povjerenje trenera daje dimenziju više, tada je on maksimalan i ide preko granice. Kada vidi da mu trener vjeruje, najjači je. A Gattuso Kaliku vjeruje kao svome sinu, on bez njega praktički ne počinje utakmice – komentira Toplak.

– On je ovo zaslužio. Masakrirali su ga na početku, drago mi je da je zabio. Pljesak je bio njemu, ali i ostalima. Nije bilo lako izabrati prvih 11, sigurno oni koji ne igraju nisu zadovoljni. Entuzijazam moramo prebaciti na njih, jer stavljam one koji zaslužuju – bile su Gattusove riječi nakon utakmice u nedjelju.

Klik koji se dogodio između Kalika i Gattusa možda ima veze s projekcijom koju trener u njemu vidi.

– U Kalikovu slučaju jasno se vidi kako ova momčad Hajduka slijedi trenera. Nakon gola su se poljubili, ako ste to vidjeli, to puno govori – kaže Toplak.

Vezane vijesti: