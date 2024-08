Bio je najjači čovjek svijeta i nadmašio Terminatora, sad ne može hodati: Uvijek ću žaliti za jednim

Ronnie Coleman legenda je bodybuildinga, osam puta pobijedio je na Mister Olympica natjecanju, a zbog načina života koji ga je doveo do tih uspjeha danas trpi posljedice jer više ne može hodati samostalno. Mučio se s bolovima u koljenima dugi niz godina, toliko da to više nije mogao ignorirati. Liječnici su mu rekli da mora na operaciju, na kraju je bio na tri i potrošio oko dva milijuna američkih dolara, no svejedno ne može hodati. Čak neko vrijeme nije mogao ni stati na noge.

Nešto ranije našalio se kako je bio najjači čovjek na svijetu, a sad jedva hoda. Nažalost po njega, pojavili su se novi problemi s desnim kukom. Ovaj put sve je prošlo dobro. Ipak, iako se više od deset godina muči s operativnim zahvatima, bolovima i problemima, samo jednu stvar bi promijenio da može.

– Kad sam radio čučanj s 360 kilograma, napravio bih dva ponavljanja umjesto četiri, to je jedino za čim žalim u svojoj karijeri. Ta dva ponavljanja koja sam napravio proganjaju me i danas jer sam znao da mogu četiri, ali kukavica u meni napravila je samo dva. Jedino za tim žalim – kazao je i spomenuo da je ipak sve vrijedilo muke koju sad prolazi.

Coleman je dvije godine završio na novoj operaciji nakon što je osjetio bol u desnom kuku.

– Evo nas opet. Ovaj put riječ je o manjoj operaciji. Molite se za starca – poručio je Coleman.

Coleman je postao istinska legenda bodybuildinga, ali platio je to svojim zdravljem. No, danas ne žali zbog toga. Njegov život, njegov izbor.