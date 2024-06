Bill Belichick i službeno postao Hrvat! U Zadru mu uručili hrvatsku putovnicu

Legendarni trener američkog nogometa hrvatskih korijena Bill Belichick već danima boravi u Hrvatskoj i uživa najviše počasti. A sada je i službeno postao hrvatski državljanin i vlasnik hrvatske putovnice. Na Sunset Sports medijskom festivalu u Zadru Belichicku je uručena hrvatsku putovnicu uz ovacije iz publike nakon njegovog govora o uspjesima u NFL-u! Ranije ovog tjedna slavni je NFL treneru dobio hrvatsku domovnicu, a odlikovan je i Redom Danice hrvatske za promicanje Hrvatske u svijetu.

"Ponosan sam na svoje hrvatske korijene, moji djed i baka su došli u SAD 1910. godine iz Draganića i imali težak život, ali je zato moj otac, također trener američkog nogometa, uspio doživjeti svoj američki san. Postao sam hrvatski državljanin, sad sam jedan od vas, bez obzira na to što ne pričam hrvatski", poručio je prije nekoliko dana Belichick hrvatskim nogometašima koje je došao podržati u Rijeci na utakmici sa Sjevernom Makedonije gdje je uživao u velikoj pobjedi 3:0. Istaknuo je kako je uživao biti u blizini hrvatskih reprezentativaca. "Svi su bili puni respekta, mislim da hrvatska reprezentacija ima odličan timski duh, kao da su vrlo bliska obitelj, to je bila moja impresija. Kako se šale, zadirkuju i zabavljaju zajedno, imalu sjajnu kemiju", ocijeno je Belichick čije trenersko oko zna koliko je takva kemija u momčadi ključna za velike uspjehe.

U Zadru se nastavila Belichickova pobjednička turneja Hrvatskom, mnogi su htjeli pozdraviti i fotografirati se sa slavnim trenerom New England Patriotsa koji se oprostio od te mega uspješne franšize ranije ove godine. Što je možda i pomoglo da Bill sada stigne u Hrvatsku. Iako je novinarima otkrio da je odmah prihvatio poziv Petea Radovicha da dođe u Hrvatsku.

"Iznimno sam sretan što sam došao u Hrvatsku. Prije sam privatno dolazi u Hrvatsku tri puta, a ovoga puta prvi put javno. Sinoć smo šetali Zadrom, jeli sladoledom, prepoznali su nas ljudi u restoranu, počastili su nas tunom...", rekao je Belichick. koji je otkrio da ispred svoje kuće na jednom otoku u Massachusettsu već dugo drži hrvatsku zastavu.

Stvarno se osjećam kao državljanin Hrvatske. Veliki sam fan Hrvatske. Imamo obiteljsku povijest i bio je vrlo zanimljiv proces dobivanja državljanstva, istraživali smo obiteljske papire. Bilo je sve vrlo detaljno i učinkovito. Zahvaljujem ljudima iz konzulata koji su pomogli.

A Pete Radovich otkrio je da je i on sam nedavno dobio hrvatsko državljanstvo te da je ta situacija došla i do toga da i Belichick zatraži državljanstvo. "Kada putujem u Hrvatsku dugo me mučilo da moram stajati u drugom redu. To me potaknulo da tražim državljanstvo i onda sam pitao Billa je li on zainteresiran. Stigao mi je njegov pozitivni odgovor u samo pet minuta..."

Na pozornici Sunset festivala Pete Radovich je pitao Billa koju poziciju u američkom nogometu bi namijenio slavnom hrvatskom košarkašu Dini Rađi (koji je usput bio u publici). "Košarkaši imaju fantastične ruke, mogao bi biti dobar rubni igrač u obambenoj liniji, ali mogao bi biti i tight end ili wide receiver. Možda ipak u obrani", ocijenio je Belichick Rađine izglede...

Na kraju Belichickovog razgovora na Sunset festivalu Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice uručio je poklon Belichicku, a onda je na pozornicu stigao i poseban poklon - hrvatska putovnica, a potom i velika hrvatska zastava, također još jedan lijepi poklon za Billa...

