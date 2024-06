FOTO Pogledajte Belichicka u Draganiću: Nije skrivao emocije i ponos

Bill Belichick, slavni trener američkog nogometa nije zaboravio svoje draganićke korjene, pa je, u sklopu svoj posjeta u Hrvatskoj, posjetio Općinu Draganić gdje ga je srdačno ugostila načelnica Općine Anica Domladovac.

- Baka i djed Billa Belichicka porijekom su iz Draganića, iz kojeg su krajem 19. stoljeća otišli u SAD, kao i brojni Hrvati tada na valu migracija, kažu u Općinu Draganić.

Zajedno s načelnicom Bill, izvornog prezimena Biličić obišao je Draganić, puteve svojih predaka koje često spominje, te vidio plemeniti kraj u kojemu žive vrijedni i požrtvovni ljudi baš kao što su bili i njegovi predci. Belichick je tijekom života često s ponosom isticao hrvatsko porijeklo, odnosno korijene svoje obitelji koja je iz Draganića, te tijekom posjete nije skrivao emocije i ponos.

Općina Draganić još je 2017. godine predložila Billa Belichicka za počasnog građanina Općine što je on u ovom posjetu prihvatio i istaknuo kako će mu biti velika čast postati počasni građanin „ Plemenite Općine Draganić“, kraja kojeg oduvijek nosi u srcu.

- Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo ugostili našeg draganićaka iz daleke Amerike, pratili smo njegove sportske uspjehe na koje smo jako ponosni. Gosp. Bill Belichick, uvijek će biti naš rado viđeni gost! - kazala je načelnica Općine Draganić Anica Domladovac.

Načelnica Draganića kazala nam je da im je javljeno da Bill dolazi kada je bio na putu prema Jadranu, pa je htio ponovno stati i obići rodni kraj svojih predaka.

- Pokazao nam je sliku kuće u kojoj su mu baka i djed rođeni, koju je poslikao prije nekoliko godina kada je bio tu, pa smo po fotografiji pronašli lokaciju. Riječ je o zadruzi Biličić, što je zapravo njegovo izvorno prezime, a kuća je uglavnom u izvornom obliku kako je izgledala i nekada. To ga je oduševilo; kuća je drvena, na kat, sa ganjkom uokolo, sa dva tornja koja se uzdižu nad kućom, a zadržan je i natpis iznad ulaza Barković - Biličić. Naime, Barković je djevojačko prezime njegove bake. To je starinska kuća kakvih je puno u Draganiću i mi njih čuvamo kao dio naše tradicije i baštine i svi smo ponosni na njih. Bio je i Bill, baš ga je istinski oduševio izgled kuće. Ona sada ima novog vlasnika, renovirana je, no zadržan je izvorni oblik - ispričala nam je Anica Domladovac koja je s gostom obišla lokaciju na kojoj je danas rodna kuća njegovih predaka. Pa, iako je Bill Belichick, slavni trener američkog nogometa koji je nadaleko poznat, naša sugovornica kaže da se u komunikaciji s njim to ne može zamijetiti.

- On je jednostavna, susretljiva osoba, vrlo ugodan sugovornik i nije krio zadovoljstvo što je svratio k nama. Oduševljeno je prihvatio i da bude počasni građanin Draganića i mi ćemo gledati da se to i dogodi iduće godine na Dan općine Draganić, na Jurjevo 20. ožujka. Bit će nam drago da i on tada dođe, ali vidjet ćemo hoće će moći; mi ćemo ga proglasiti počasnim građaninom, pa kada god da ponovno dođe, dobro je došao u naš kraj. Naime, tu je ideju Općina prvi puta izrazila 2017. godine kada je bilo 120 godina od kako su mu se preci odselili u Ameriku, no nismo je mogli iskomunicirati s njime. Sada je bila prilika za to, tako da sada imamo 'zeleno svjetlo' da to i napravimo. Na kraju druženja smo mu poklonili knjigu o našem KUD-u Sv. Juraj Draganić koja je izdana povodom 85 godina postojanja KUD-a, te vino Barković, domaćeg vinara, koje simbolično ima isto prezime kao i njegova baka, te ostale domaće proizvode lokalnih proizvođača i zastavicu Draganića kako bi ga sve to podsjećalo na rodni kraj predaka - kazala je Anica Domladovac, načelnica Draganića.

