Bilić objasnio Englezima: Nitko ne igra kao Luka Modrić. Nitko!

Slaven Bilić trenutačno je s igračima Watforda u trening kampu u španjolskoj Algorfi. Igrači tamo treniraju i prate utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru.

Za službenu stranicu kluba Bilić je pričao o vatrenima koje je i sam vodio od 2006. do 2012. godine.

- Hrvatska nikad nije među favoritima u medijima ili kod stručnjaka jer su ta mjesta uvijek rezervirana za velike nacije, ali nitko ne voli igrati protiv nas. Imamo momčad koja je s jedne strane vrlo iskusna, a opet imamo nekoliko mladih igrača koji su protagonisti i koji nisu tu samo da popune broj. Imamo nekoliko njih koji su spremni započeti. Mladi igrači su ti donose entuzijazam i energiju. Nijedan vezni red nije bolji od Marcela Brozovića, Matea Kovačića i Luke Modrića. Nitko nema bolje. Nitko nema bolje. Možemo daleko.

Osvrnuo se posebno i na kapetana Modrića koji s 37 godina igra na zavidnoj razini:

- Vjerojatno sam ja taj koji je najviše govorio o njemu jer sam s njim još od U-21 reprezentacije Hrvatske. On je jedinstven, ne samo za Hrvatsku nego i u svijetu nogometa. Još uvijek je gladan i entuzijastičan kao kad je imao 17 ili 18 godina. On je isti lik, sve isto. Da ne spominjem njegovu vještinu, njegovu viziju i retrovizor. On može vidjeti cijeli teren, on vidi sve. Nitko ne igra kao Luka Modrić! - govorio je pa nastavio:

- On je jedan od najboljih veznjaka koji su ikada igrali nogomet. On je u toj kategoriji s igračima poput Zinedinea Zidanea i drugih vrhunskih igrača. Luka ima takav način razmišljanja i karakter, voli igrati nogomet. Igrao je nedavno protiv Cadiza za Real Madrid i odigrao 90 minuta. On nije jedan od onih koji će propustiti ovu utakmicu zbog Svjetskog prvenstva - on želi igrati. Ako mene pitate, on je najbolji. Bio je najbolji prije pet godina, prije četiri godine, prije tri godine i više. On nije jedan od najboljih u ovom trenutku, on je najbolji. Nitko ne igra kao Luka Modrić u veznom redu. Nitko!

Podsjetimo, Hrvatska svoj nastup na SP-u otvara u srijedu protiv Maroka (11 sati).

