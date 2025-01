Baturina je bio najbolji u Dinamovoj pobjedi, a jedan igrač kao da nije izgubio niz tjedana zbog ozljede

Pamtit će se pobjeda Dinama nad Istrom 1961 (3:0), te krasan pogodak Martina Baturine iz slobodnog udarca koji je presjekao Istru i usmjerio utakmicu na mlin Dinama koji je dosta patio protiv Puljana dok su imali snage parirati.

Nevistić 5.5 – primio je pogodak izravno iz udarca iz kuta, uz prvu vratnicu, istina da je bila gužva pred njim, ali to si ne smije dopustiti, jednom mu je i ispala lopta, ali jednom je i spasio plave

Ristovski 5 – čovjek se bori, ali se i muči, previše je grešaka, zatvaranja s krive strane, krivih odluka, previše puta su ga puta pretrčali i Istra je dosta toga bazirala na dugim loptama preko njega

Mmaee 5.5 – ni on nije briljirao, a Rozić ga je u jednoj situaciji pretrčao, srećom je spasio Nevistić

Torrente 6 – ponovno je bio stoper koji nije griješio, vidjeli smote tek jedan izgubljeni skok, ostalo je odradio vrlo korektno

Franjić 6.5 – povratnik u Dinamo, dobio je ulogu na lijevom beku iako je vezni, ali on i ovo može odigrati dobro, asistirao je Kulenoviću za gol, jednom je zakasnio s izlaskom da bi se složila zamka zaleđa

Mišić 6.5 – kao da nije izgubio niz tjedana zbog ozljede, igrao je u svom stilu, diktirao, određivao ritam igre i njegov povratak je veliki dobitak za Dinamo

Hoxha 6 – sad je dobio ulogu na desnom krilu i dojam se da se nije snašao iako nije ni nešto posebno griješio

Stojković 6.5 – ponovno dobar, opravdava svoje mjesto u momčadi, zaslužan za treći pogodak, iako nije dobro 'stisnuo' taj volej, od glave Valinčića lopta je otišla u mrežu za 3:1

Baturina 7 – najbolji u današnjoj utakmici, ne samo zbog majstorskog pogotka iz slobodnog udarca kojeg je sam izborio

Pjaca 6.5 – na svom lijevog krilu bio je dobar, probojan, s nekoliko prolazaka, ubačaja i udaraca

Kulenović 6.5 – svoje je posao napravio, odličan ubačaj Franjića preciznim je udarcem glavom donio vodstvo Dinamu, borio se kao i uvijek, trčao, skakao

Moharrami (od 64, minute) 6 – ušao umjesto slabog Ristovskog, svoje je obavio, no Istra više nije tako napadala, a on prema naprijed nije nešto posebno donio

Špikić (od 64. minute) 6 – ušao umjesto Hoxhe na desno krilo, ali izgledao je gotovo isto, borbenost nije sporna

Kačavenda (od 72. minute) bez ocjene – donio je živost , ali i ništa konkretnije

Kanga (od 72. minute) bez ocjene – pokazao se u Maksimiru, jak, čvrst, brz

Perković (od 82. minute) bez ocjene – uskočio na lijevog beka nakon duge stanke umjesto Franjića

Trener: Fabio Cannavaro 6 – u prvom poluvremenu bili smo razočarani igrom njegove momčadi, nismo vidjeli igru kakvu je najavljivao, u nastavku je to bilo bolje, no ne znamo je li to bilo zato što je dignuo momčad ili je jednostavno Istra postala ispuhani balon. No, radio je logične izmjene.